Η ενδυνάμωση της συνεργασίας και η ανάπτυξη κοινών δράσεων, με κοινωνικό αντίκτυπο βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του Δημάρχου Λαρισαίων, κ. Θανάση Μαμάκου με τη διοίκηση του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Ν. Λάρισας, στο Δημαρχείο.

Να σημειωθεί ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαβούλευση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τον θεσμό των Εφέδρων Αξιωματικών, θέμα που αναμένεται να βρεθεί και στο επίκεντρο του πανελλαδικού συνεδρίου Εφέδρων, τον Οκτώβριο στην Αθήνα -υπενθυμίζεται ότι και ο κ. Μαμάκος είναι μέλος του Συνδέσμου, όντας ο ίδιος έφεδρος αξιωματικός.

Από τη συζήτηση δεν έλειψε η αναφορά και στις εξελίξεις για τον μετασχηματισμό της επιχειρησιακής δομής των Ενόπλων Δυνάμεων και ο ρόλος της Λάρισας. Στη συνάντηση μετείχαν ο Πρόεδρος του ΣΕΑ Λάρισας, κ. Δημήτρης Κατσανάκης, ο Αντιπρόεδρος, κ. Αθανάσιος Μέρας, ο κ. Γεώργιος Τόμπορης, ταμίας, ο κ. Χρήστος Μάρκου, έφορος και ο κ. Γεώργιος Γκουλιώνης, αναπλ. Γραμματέας, ενώ έγινε και ανταλλαγή δώρων εθιμοτυπίας.