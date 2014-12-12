Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025 στο γραφείο της Γενικής Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, κας Ρένας Καραλαριώτου, με τον Δήμαρχο Τεμπών κ. Γιώργο Μανώλη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την πορεία υλοποίησης έργων υποδομής στον Δήμο Τεμπών, καθώς και οι δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας για την αντιμετώπιση προκλήσεων που απασχολούν την τοπική κοινωνία.

Μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο βρέθηκαν:

· Η μετατροπή του ημικόμβου Ραψάνης σε ολοκληρωμένο κόμβο.

· Το υπό σύνταξη Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Τεμπών.

· Η αποτροπή ίδρυσης μονάδας μυδοκαλλιέργειας στα παράλια του Δήμου.

· Η επίσπευση κατασκευής του φράγματος Πουρναρίου, του οποίου η σύμβαση έχει υπογραφεί τον Δεκέμβριο του 2024.

Η Γενική Γραμματέας κα Καραλαριώτου τόνισε:



«Η στενή συνεργασία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί προϋπόθεση για την προώθηση έργων και δράσεων που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και ενισχύουν την αναπτυξιακή προοπτική της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας. Ο Δήμος Τεμπών είναι ένας δήμος με σημαντικές δυνατότητες και η συνεργασία μας είναι δεδομένη για την υποστήριξη των πρωτοβουλιών που αφορούν το μέλλον της περιοχής.»

Ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης, από την πλευρά του, δήλωσε:



«Ευχαριστώ θερμά την κα Γενική Γραμματέα για την άμεση ανταπόκριση και την ειλικρινή διάθεση συνεργασίας. Συζητήσαμε έργα και παρεμβάσεις ζωτικής σημασίας για τον τόπο μας, όπως ο κόμβος Ραψάνης, το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο, η προστασία των παραλίων μας και το φράγμα Πουρναρίου. Είμαστε αποφασισμένοι, μέσα από συνέργειες και διεκδικήσεις, να δώσουμε λύσεις σε ζητήματα που απασχολούν τους δημότες μας και να δημιουργήσουμε σταθερές βάσεις ανάπτυξης για τον Δήμο Τεμπών.»