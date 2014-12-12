Συνάντηση εργασίας με τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Κιλελέρ, παρουσία της Αντιδημάρχου Αθλητισμού, Πολιτισμού, Παιδείας, Υγείας & Κοινωνικής Πολιτικής Σέβης Λαδοπούλου – Χατζητζομπάνη και της Γ.Γ. του Δήμου Βάνας Χλιάπη – Γκουνιαρούδη, πραγματοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού και Πολιτισμού Σωτήρης Σουλούκος με στόχο την καταγραφή των αναγκών και τον συντονισμό ενεργειών για τη βελτίωση και την αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων και γηπέδων του Δήμου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι πρόεδροι μετέφεραν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κοινότητές τους, από ζητήματα συντήρησης και φωτισμού μέχρι την ανάγκη για ανακατασκευή αγωνιστικών χώρων και αποδυτηρίων.

Ο Αντιπεριφερειάρχης, αφού αναφέρθηκε αρχικά στη σημασία του αθλητισμού ως βασικού πυλώνα κοινωνικής συνοχής και νεανικής δραστηριότητας, τόνισε ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας, δίνει προτεραιότητα στην ασφάλεια και λειτουργικότητα των αθλητικών χώρων προκειμένου να εξασφαλιστούν σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες άθλησης για τους πολίτες και τη νεολαία.

Επεσήμανε δε πως βρίσκεται σε εξέλιξη συνολικός σχεδιασμός για την αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών σε συνεργασία με τους Δήμους και τις τοπικές κοινότητες, ενώ δεσμεύτηκε για τη συνέχιση της επικοινωνίας και την προώθηση των πιο ώριμων έργων προς ένταξη και υλοποίηση.

Η συνάντηση, όπου επιβεβαιώθηκε το θετικό κλίμα και η αγαστή συνεργασία του Δήμου Κιλελέρ με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, έκλεισε με κοινή δέσμευση για συνεχή επικοινωνία προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και των αθλητών.