Eνημερωτική συνάντηση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων με αντικείμενο την ευλογιά των αιγοπροβάτων. Συμμετείχαν η αναπληρώτρια δήμαρχος, αντιδήμαρχος κ. Σοφία Χατζηπλή και κτηνοτρόφοι από την περιοχή των Φαρσάλων.

Η κ. Χατζηπλή έγινε αποδέκτρια της αγωνίας και των προβληματισμών των κτηνοτρόφων, ενώ από την πλευρά της τόνισε πως «ως Δημοτική Αρχή στεκόμαστε δίπλα στους δοκιμαζόμενους κτηνοτρόφους με κατανόηση και σεβασμό. Θα ήθελα, όμως, να υπογραμμίσω ότι οι βασικές αρμοδιότητες για την αντιμετώπιση του προβλήματος ανήκουν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στις αρμόδιες Διευθύνσεις των Περιφερειών, που έχουν την επιστημονική γνώση και τα μέσα για την εφαρμογή μέτρων ελέγχου, στήριξης και πρόληψης.

Ο Δήμος μας δεν έχει την εκτελεστική αρμοδιότητα, αλλά έχει τη διάθεση και την ευθύνη να πιέζει, να συνεργάζεται, να στηρίζει τις διεκδικήσει, όπως επίσης και να παρεμβαίνει στο μέτρο που αυτό είναι δυνατό».

Να σημειωθεί πως η κ. Χατζηπλή αναπλήρωνε τον Δήμαρχο Φαρσάλων και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, οι οποίοι συμμετείχαν σε συνέδριο στην Καρδίτσα, παρουσία του Αρχιεπισκόπου κ.κ. Ιερώνυμου.