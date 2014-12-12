Πραγματοποιήθηκε χθες στο «Μαξίμ» ευρεία συνάντηση των αμβυκούχων και αμπελοκαλλιεργητών της περιοχής, με τη συμμετοχή εκπροσώπων αγροτικών συλλόγων, όπου συζητήθηκαν τα σοβαρά ζητήματα που απασχολούν τους παραγωγούς και αποσταγματοποιούς, μετά από κάλεσμα του Συλλόγου Αμπελουργών – Αμβυκούχων Τυρνάβου.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Τυρνάβου κ. Στέλιος Τσικριτσής και ο Αντιδήμαρχος Πρωτογενούς Τομέα κ. Νίκος Νταλαγιάννης, οι οποίοι εξέφρασαν τη στήριξή τους στα δίκαια αιτήματα του κλάδου.

Μετά από μια δύσκολη χρονιά, κατά την οποία τα προβλήματα στους αμπελώνες ήταν πολλά και σοβαρά, οι αμπελοκαλλιεργητές και οι αμβυκούχοι βρίσκονται αντιμέτωποι και με νέα ζητήματα στην περίοδο της απόσταξης — μια περίοδο που θα έπρεπε ήδη να είναι απαλλαγμένη από τέτοιες εκκρεμότητες και δυσκολίες.

Κατά τη συνεδρίαση εγκρίθηκε ομόφωνα και υιοθετήθηκε το κοινό υπόμνημα που συνέταξαν οι Σύλλογοι Αμπελουργών – Αμβυκούχων Βόλου, Ελασσόνας, Λάρισας, Τυρνάβου και Φθιώτιδας, με σκοπό να επιδοθεί προς τον Υπουργό Οικονομικών, τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Πιτσιλή, τη Διεύθυνση Τελωνείων & ΕΦΚ, τη Διεύθυνση ΕΦΚ & ΦΠΑ και τη Διεύθυνση του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Το υπόμνημα περιλαμβάνει σειρά προτάσεων για την άρση αδικιών και την προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου στις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας των παραδοσιακών αποσταγματοποιών. Ειδικότερα, επισημαίνεται η ανάγκη θεσμοθέτησης ανοχής ±2 βαθμών αλκοολικού τίτλου και ±5% όγκου στο παραδοσιακό απόσταγμα, λόγω των φυσιολογικών αποκλίσεων των οργάνων μέτρησης και των δεξαμενών αποθήκευσης, με ταυτόχρονη αναλογική επιβολή προστίμων ανάλογα με το μέγεθος της απόκλισης.

Παράλληλα, προτείνεται να επιτρέπεται η σύμμειξη των διαφορετικών αποστακτικών δικαιωμάτων σε ενιαία δεξαμενή, με ευθύνη του αμβυκούχου, ώστε να υπάρχει ενιαίος αλκοολικός τίτλος και σαφής έλεγχος από τις αρχές. Ζητείται επίσης νομοθετική διευκρίνιση για την αποστακτέα πρώτη ύλη στην περίπτωση της πλήρους σταφυλής, με αναγνώριση των παραγώγων της αλκοολικής ζύμωσης (στέμφυλα και πρωτογενής οίνος) ως φυσικό αποτέλεσμα της διαδικασίας και όχι ως παράβαση.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ανάγκη αναγνώρισης της χρήσης καυστήρα πέλλετ ως αποδεκτού τρόπου καύσης των αμβύκων, καθώς πρόκειται για πρακτική ήδη εγκεκριμένη στο παρελθόν, που δεν αλλοιώνει τον παραδοσιακό χαρακτήρα και αποτελεί ασφαλή και περιβαλλοντικά φιλική επιλογή.

Τέλος, οι Σύλλογοι ζητούν δίκαιη και αναλογική μεταχείριση κατά τους ελέγχους, καταγγέλλοντας τη συστηματική στοχοποίηση του παραδοσιακού αποστάγματος έναντι των εμφιαλωμένων προϊόντων. Προτείνεται η έγγραφη προειδοποίηση με διετή αναστολή προστίμου για τυπικές παραβάσεις και η επιβολή κυρώσεων μόνο σε περιπτώσεις υποτροπής, ώστε να προστατεύονται οι μικροί παραγωγοί από υπέρμετρες ποινές που απειλούν τη βιωσιμότητα των οικογενειών τους.

Παράλληλα, θα ζητηθεί συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, παρουσία όλων των συναρμόδιων υπουργείων, διεκδικώντας να υπάρξει επιτέλους ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων που ταλανίζουν τον κλάδο.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αμβυκούχων Τυρνάβου, Αντώνης Τσικριτσής, σε σχετική δήλωσή του τονίζει ότι σκοπός δεν είναι η αποφυγή ελέγχων, αλλά η δίκαιη και λογική εφαρμογή του νόμου, που να σέβεται την παράδοση, τον κόπο και το μεράκι των ανθρώπων του αμπελιού και του καζανιού, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην τόνωση της τοπικής οικονομίας και στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου.