Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε χθες συνάντηση των σχολικών τροχονόμων του Δήμου Τυρνάβου. Οι σχολικές τροχονόμοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από εκπρόσωπο του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου για ζητήματα που αφορούν την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών.

Στη συνάντηση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Τυρνάβου, Στέλιος Τσικριτσής, ο οποίος με την ευκαιρία αναφέρθηκε στο ζήτημα που είχε προκύψει με βάση την τελευταία ΚΥΑ, σύμφωνα με την οποία προβλεπόταν η τοποθέτηση μέχρι δύο (2) σχολικών τροχονόμων σε κάθε σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μια ρύθμιση που, εάν εφαρμοζόταν, θα στερούσε θέσεις εργασίας και θα υπονόμευε την ασφάλεια των μαθητών.

Ο Δήμαρχος ενημέρωσε ότι με ενέργειες της Δημοτικής Αρχής, ο Δήμος Τυρνάβου κράτησε όλες τις σχολικές τροχονόμους στις θέσεις τους, χωρίς καμία απώλεια, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των παιδιών και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Ο Στέλιος Τσικριτσής, απευθυνόμενος προς τις σχολικές τροχονόμους, τόνισε:

«Είμαστε μαζί σας και στεκόμαστε στο πλευρό σας. Προέχει η μόρφωση και η ασφάλεια των παιδιών μας, γι’ αυτό και κάναμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε κανένας να μη χάσει τη δουλειά του και τα σχολεία μας να μη στερηθούν την ασφάλεια που τόσο έχουν ανάγκη. Για το μέλλον, τίποτα δεν είναι δεδομένο. Οφείλετε να συνεχίσετε με αλληλεγγύη, σεβασμό, οργανωμένες στα σωματεία σας και με αγώνα. Εμείς θα είμαστε πάντα δίπλα σας».

Η Δημοτική Αρχή Τυρνάβου υπογραμμίζει ότι η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη και διεκδικεί:

• Την πλήρη στελέχωση των σχολικών μονάδων με επαρκή αριθμό σχολικών τροχονόμων.

• Την κατάργηση των περιορισμών που θέτει η νέα ΚΥΑ.

• Τη θεσμοθέτηση μόνιμης λύσης για τον θεσμό των σχολικών τροχονόμων.

• Τη μονιμοποίηση όλων των σχολικών τροχονόμων με πλήρη μισθολογικά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα, καθώς και με πλήρες ωράριο εργασίας.