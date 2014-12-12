Τον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης κ. Δημήτρη Γαλαμάτη δέχθηκε σήμερα το πρωί στο γραφείο της η ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας κα Ρένα Καραλαριώτου.

Η συνάντηση εργασίας αφορούσε θέματα που άπτονται της λειτουργίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, με ανταλλαγή απόψεων που έχουν ως στόχο την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών και την επίτευξη των στόχων που αφορούν την υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής.

Η στενή συνεργασία και η επικοινωνία των Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας αποτελεί κεντρικό άξονα στην διαμόρφωση ενός συνεκτικού πλαισίου δράσης που έχει ως στόχο την ικανοποίηση πολιτών και επιχειρήσεων.

Οι δυο τους συμφώνησαν στον συντονισμό των δράσεων, επιδιώκοντας μια ακόμα πιο στενή και ουσιαστική συνεργασία.