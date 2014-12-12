Συνάντηση είχε το απόγευμα της Τρίτης ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας με τη Συντονιστική Επιτροπή Αγροτών και εκπροσώπους αγροτικών συλλόγων και συνεταιρισμών, οι οποίοι του παρέδωσαν το ψήφισμά τους, στο πλαίσιο του συλλαλητηρίου που διοργάνωσαν στην Αθήνα.

«Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε μια διεξοδική συζήτηση με τους εκπροσώπους των αγροτών που οργάνωσαν το συλλαλητήριο για όλα τα θέματα τα οποία τους απασχολούν. Τα κρίσιμα θέματα είναι δύο: το ζήτημα της ροής των πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ και το ζήτημα της αντιμετώπισης της ζωονόσου της ευλογιάς. Ακούστηκαν οι απόψεις όλων των εκπροσώπων, όλων των φορέων, για θέματα τα οποία απασχολούν όλους τους Ελληνες παραγωγούς», δήλωσε ο κ. Τσιάρας.

«Η κυβέρνηση το έχει αποδείξει πολλές φορές: είναι αποφασισμένη να στηρίξει με κάθε δυνατό μέσο ουσιαστικά τον έντιμο Ελληνα παραγωγό, αλλά κυρίως να δρομολογήσει όλες τις εξελίξεις και το πλαίσιο μέσα από το οποίο αφενός οι δραστηριότητες στον πρωτογενή τομέα θα υποστηρίζονται και αφετέρου θα έχουν και συνέχεια. Γι’ αυτό τον λόγο, άλλωστε, υπάρχει μια συγκεκριμένη δέσμη μέτρων. Γι’ αυτό τον λόγο και επιχειρείται να μπουν σε μια σειρά οι πληρωμές που θα ξεκινήσουν από αυτό τον μήνα -και θα συνεχιστούν και τον επόμενο μήνα- από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να υπάρχει μια γενικότερη ανακούφιση του παραγωγικού κόσμου» πρόσθεσε.

Ο κ. Τσιάρας είπε ότι η καθυστέρηση στις πληρωμές συνδέεται με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία με δύο επιστολές έχει καταστήσει σαφές ότι οι έλεγχοι πρέπει να προηγούνται κάθε πληρωμής, διαφορετικά διακινδυνεύεται η ροή των ευρωπαϊκών πόρων προς τη χώρα.

Επισήμανε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να περάσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε μια νέα εποχή διαφάνειας και αξιοπιστίας προκειμένου να εξασφαλιστεί η σταθερή και δίκαιη ροή των κοινοτικών κονδυλίων. Επισήμανε ότι η κυβέρνηση εργάζεται για να επιλύσει τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου και ότι η εξασφάλιση της ροής των ευρωπαϊκών πόρων αποτελεί προϋπόθεση για τη σταθερότητα και τη βιωσιμότητα του τομέα.

Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών

Επιπλέον, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παρουσίασε το σχέδιο των πληρωμών έως το τέλος του έτους, υπογραμμίζοντας ότι καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.

Συγκεκριμένα, είπε, μέχρι το τέλος Νοεμβρίου προγραμματίζεται η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης για τη φετινή χρονιά καθώς και η πίστωση των χρημάτων για το Μέτρο 23 που αφορά την ενίσχυση για το αυξημένο κόστος παραγωγής.

Επεσήμανε ότι το αρχικό ποσό του Μέτρου 23 ήταν 142 εκατομμύρια ευρώ, στα οποία προστέθηκαν 38 εκατομμύρια από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, φτάνοντας συνολικά στα 178 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με τον κ. Τσιάρα, έως το τέλος του 2025 στόχος αναμένεται να ολοκληρωθούν:

– Οι πληρωμές οκτώ εκκρεμών προγραμμάτων (Σπάνιες Φυλές, Κομφούζιο, Παλιά Βιολογικά και άλλα).

– Η εξόφληση της βασικής ενίσχυσης.

– Οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ για τις ζημιές από τον παγετό, οι οποίες θα δοθούν μετά την πληρωμή της προκαταβολής βασικής ενίσχυσης.

– Η προκαταβολή για την ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου στη Θεσσαλία από τον «Ντάνιελ», που επίσης βρίσκεται σε εκκρεμότητα.

Ευλογιά των προβάτων

Σχετικά με την ευλογιά ο υπουργός σημείωσε ότι η αντιμετώπισή της πρέπει να βασιστεί στις εισηγήσεις της εθνικής επιστημονικής επιτροπής. Επανέλαβε ότι καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει προχωρήσει σε εμβολιασμό και υπογράμμισε ότι όσες τρίτες χώρες το έκαναν, δεν έχουν επανέλθει σε μη ενδημικό καθεστώς.

(*) κεντρική φωτογραφία intime

