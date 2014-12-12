Συνάντηση εργασίας πραγματοποίησε στην Αθήνα η Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, κα Ρένα Καραλαριώτου, με τη Γενική Γραμματέα Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης, κα Εύη Δραμαλιώτη.

Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκαν ζητήματα που σχετίζονται με τον επιτελικό ρόλο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τις διαδικασίες βελτίωσης του συντονισμού μεταξύ των κρατικών υπηρεσιών, καθώς και την προώθηση της αποδοτικότερης λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την προώθηση της ανάπτυξης.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό και παραγωγικό κλίμα, με κοινή επιδίωξη την ενίσχυση της συνεργασίας και την υλοποίηση αποτελεσματικών πρωτοβουλιών που θα έχουν θετικό αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες.

Μετά το πέρας της συνάντησης, η κα Ρένα Καραλαριώτου δήλωσε:

«Είχα τη χαρά να συναντηθώ με την κα Εύη Δραμαλιώτη, μια δυναμική δημόσια λειτουργό, η οποία εργάζεται με συνέπεια για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του κράτους, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην υλοποίηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων. Είμαι πεπεισμένη ότι, μέσα από τη συνεργασία μας, θα προωθήσουμε ουσιαστικές δράσεις που θα ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης και θα συμβάλουν στην ανάπτυξη και την ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών».