Συνάντηση των ταξιδευτών του ΠΟΚΕΛ – Πολιτιστικό Κέντρο Εκπαιδευτικών ν. Λάρισας θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο Θεσσαλικής Ζωής της οικογένειας Συρμακέζη, στην Ελάτεια του νομού Λάρισας, με αφορμή το ταξίδι στη Λέρο το καλοκαίρι, το Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2025, στις 6:30 μ.μ.

Οι οικοδεσπότες, Κώστας και Δέσποινα Συρμακέζη θα ξεναγήσουν τους φιλοξενούμενους στο χώρο του Μουσείου κι έχουν επιμεληθεί τις λεπτομέρειες και τις εκπλήξεις της βραδιάς.

Οι Ταξιδευτές του ΠΟΚΕΛ θα λάβουν από τον πρόεδρο του ΠΟΚΕΛ, Αργύρη Γιουρούκη προσωποποιημένα δώρα (βιβλία, κείμενα, CD με μουσική, Dvd με φωτογραφίες), θα γευτούν παραδοσιακή σουμάδα από πικραμύγδαλα και βιολογικό κρασί με αρμπαρόριζα, από το νησί, θα δουν φωτογραφίες από την εκδρομή στη Λέρο το φετινό καλοκαίρι και θα συνομιλήσουν με τον πρόεδρο του Κέντρου Πολιτισμού, Έρευνας & Ανάπτυξης Λέρου «Άρτεμις», Αντώνη Νταλλαρή.

Το Μουσείο Θεσσαλικής Ζωής (οικογένειας Συρμακέζη) βρίσκεται στην Ελάτεια του νομού Λάρισας κι αποτελεί έναν πολυχώρο προσομοίωσης Παραδοσιακών Αγροτικών Δραστηριοτήτων, όπου επιχειρείται η υπέρβαση μιας απλής «μουσειακής» έκθεσης αντικειμένων και η δημιουργία μιας ζωντανής μορφής. Ταυτόχρονα, δίνεται η δυνατότητα στους επισκέπτες να «ζήσουν» την εμπειρία του παρελθόντος, συνδυάζοντας την παρουσίαση εκθεμάτων, σε παραδοσιακά διαμορφωμένους χώρους με τη σύγχρονη τεχνολογία οπτικοακουστικών προβολών.