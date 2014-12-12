Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025 στο Αρχοντικό Καράσσουη πρώτη συνάντηση των φορέων του Δήμου Τυρνάβου για τη φετινή χρονιά, με στόχο τον προγραμματισμό των νέων δράσεων του Δικτύου Πρόληψης και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας με τον συντονισμό του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Τυρνάβου και του Κέντρου Πρόληψης ΠΕ Λάρισας ΕΟΠΑΕ.

Στο σχετικό δελτίο Τύπου αναφέρονται τα εξής:

"Οι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων φορέων μετά την γνωριμία και την σύνδεση με τις εργασίες του Δικτύου της προηγούμενης χρονιάς χωρίστηκαν σε ομάδες εργασίες και έκαναν τις προτάσεις τους για νέες δράσεις. Παράλληλα συνεχίστηκε ο προγραμματισμός και η οργάνωση των δράσεων που αποτελούν εκκρεμότητες της προηγούμενης χρονιάς.

Στην συνάντηση ανανεώσαμε το συμβόλαιό μας με τους φορείς της τοπικής κοινωνίας, καλωσορίσαμε τους νέους φορείς που ήρθαν σε επαφή με το δίκτυο, δεσμευτήκαμε για την συνέχιση των δράσεων σε θέματα πρόληψης και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας και εστιάσαμε στην ανάγκη ενεργοποίησης της ατομικής πρωτοβουλίας.

Έχοντας στο ενεργητικό μας όσα καταφέραμε τα δυο προηγούμενα χρόνια και αντλώντας έμπνευση από τις εμπειρίες των δράσεων που υλοποιήθηκαν, ξεκινάμε μια νέα περίοδο με αισιοδοξία, στηριζόμενοι στην ενεργή συμμετοχή των συνεργαζόμενων φορέων.

Για πληροφορίες αναφορικά με τις δράσεις του Κέντρου Κοινότητας, τηλ:2492350315 email: kentrokoinotitasdt@gmail.com, καθημερινά ώρες υποδοχής κοινού 08:00-14:00.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Τυρνάβου εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο +(ΕΚΤ+)."