Πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Γιαννούλης, η ετήσια Σύναξη Κατηχητών της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου στην αρχή του νέου κατηχητικού έτους.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Ιγνάτιος Μουρτζανός, Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως, καθώς και ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Ραφαήλ Ευαγγέλου, υπεύθυνος νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεως, μαζί με τους υπεύθυνους Ιερείς Νεότητας των Ιερών Ναών της Μητροπόλεως, αλλά και με πλειάδα κατηχητών, συζήτησαν θέματα που απασχολούν την ποιμαντική της νεότητος, αναφέρθηκαν στον τρόπο και τις μεθόδους δράσης, ενέργειας και λειτουργίας των Κατηχητικών σχολείων, και αναζήτησαν νέες μορφές δράσης ώστε να εμπνευστούν τα παιδιά μας και να συμμετάσχουν μαζικότερα στην ουσιαστική αυτή διακονία της εκκλησίας μας στον ευαίσθητο χώρο της νεότητας.

Ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε κυρίως στη δομή του μαθήματος και το τι πρέπει να προσέχει κάθε κατηχητής, ενώ αρκετές απορίες διατυπώθηκαν έτσι ώστε να διασαφηνιστούν τα θέματα και να παραχθεί ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Τη σύναξη των κατηχητών υποστήριξε η Ενορία του Αγίου Γεωργίου Γιαννούλης με πλούσιο κέρασμα που είχαν ετοιμάσει οι υπεύθυνοι, αλλά και με την οργάνωση του πνευματικού κέντρου, ώστε να μπορέσει να φιλοξενήσει τον μεγάλο αριθμό κατηχητών.

Υπενθυμίζεται ότι το ίδιο πνευματικό κέντρο είχε οργανωθεί σε δομή πλημμυροπαθών τις δύσκολες μέρες της καταιγίδας Daniel, όπου συγκεντρώθηκαν τεράστιες ποσότητες τροφίμων και λοιπού ανθρωπιστικού υλικού, το οποίο μοιράστηκε στους εμπερίστατους τότε κατοίκους του κάμπου της Λάρισας, με τρόπο μοναδικό, πανθομολογουμένως δίκαιο, που άφησε βαθύ το αποτύπωμα του στην ανάμνηση και στις ευγνώμονες καρδιές των ανθρώπων.

Για τον χώρο ήδη γίνεται μία προσπάθεια να επεκταθεί, ώστε να είναι πλέον κατάλληλος και για να χρησιμοποιηθεί πάλι ως δομή, αλλά και για να στεγάσει πολλαπλές ποιμαντικές δραστηριότητες της Ιεράς Μητροπόλεως.

Η συνάντηση διήρκεσε παραπάνω από το αναμενόμενο, καθώς το κλίμα αγάπης ήταν τέτοιο που εμπόδισε τους πάντες από το να αναχωρήσουν, ο δε Σεβασμιώτατος υποσχέθηκε ότι θα επαναληφθούν τέτοιες συναντήσεις συχνότερα μέσα στη χρονιά, ώστε και τα στελέχη να γνωριστούν καλύτερα μεταξύ τους, αλλά και η σημαντική προσπάθεια της Μητροπόλεως στον ευαίσθητο τομέα της νεότητος να αποδώσει καλύτερα.