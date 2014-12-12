Έναν από τους σπουδαιότερους Έλληνες δημιουργούς, τον Μίμη Πλέσσα, θα τιμήσουν η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων και το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας, με την υποστήριξη του Συλλόγου Φίλων της Συμφωνικής Ορχήστρας, με μία μεγάλη συναυλία-αφιέρωμα, την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, στις 20:30, στο Κηποθέατρο Αλκαζάρ.

Με πορεία που ξεπερνά τις επτά δεκαετίες, ο Μίμης Πλέσσας έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική μουσική ως πρωτοπόρος της τζαζ, συνθέτης εκατοντάδων τραγουδιών, δημιουργός μουσικής για τον κινηματογράφο, το θέατρο και το ελληνικό μιούζικαλ.

Η Συμφωνική Ορχήστρα Λάρισας, ενισχυμένη με λαϊκή ορχήστρα και περισσότερους από 50 μουσικούς, θα παρουσιάσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με τις πιο αγαπημένες μελωδίες του μεγάλου δημιουργού. Οι ενορχηστρώσεις φέρουν την υπογραφή των: Χρήστου Κτιστάκη, Ευριπίδη Μπέκου, Μάριου Αντωνίου, Samy Elgazar και Άρη Αντωνιάδη.

Τα τραγούδια ερμηνεύουν η Σοφία Μανουσάκη και ο Βασίλης Κούρτης, ενώ, επί σκηνής θα βρίσκεται και μεγάλο χορωδιακό σύνολο, με τη συμμετοχή της Χορωδίας του Μουσικού Συλλόγου Λάρισας, του Μουσικού Συλλόγου Τυρνάβου και της Μικτής Χορωδίας του Δημοτικού Ωδείου Κοζάνης.

Διεύθυνση Ορχήστρας: Χρήστος Κτιστάκης

Η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας ώρες 10:00-13:00

Γενική είσοδος: 15€

Μειωμένο: 12€ (ΑΜΕΑ, φοιτητές, άνω των 65, πολύτεκνοι)

Χορηγός: SOLIS Constructions.