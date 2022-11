Με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων λειτουργίας του Οικοτροφείου «Ελευθερία», ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός «Ελευθερία» και ο Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό ν. Λάρισας, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών του Δήμου Λαρισαίων, διοργανώνουν εορταστική χριστουγεννιάτικη συναυλία την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου στις 20:30, στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο, με ελεύθερη είσοδο.

Στη διάρκεια της συναυλίας, οι μαθητές του Συνόλου Ακορντεόν του Μουσικού Σχολείου Λάρισας θα παρουσιάσουν μια εξαιρετική επιλογή από κλασικές και σύγχρονες χριστουγεννιάτικες μελωδίες.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση θα απευθύνουν:

-Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός

-Ο Δήμαρχος Λαρισαίων κ. Απόστολος Καλογιάννης

-Η πρόεδρος του Δ.Σ. του Δημοσιογραφικού Οργανισμού «Ελευθερία» κ. Δανάη Γ. Δημητρακοπούλου

-Η πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό ν. Λάρισας κ. Έρη Καλογεροπούλου.

ΟΤΑΝ Η ΛΑΡΙΣΑ ΑΓΚΑΛΙΑΣΕ ΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ

To Οικοτροφείο «Ελευθερία» ανεγέρθηκε με δωρεά του Δημοσιογραφικού Οργανισμού «Ελευθερία» του αείμνηστου εκδότη Παναγιώτη (Τάκη) Δημητρακόπουλου, σε οικόπεδο που παραχωρήθηκε από τον Δήμο Λαρισαίων, ενώ ο αρχικός του εξοπλισμός αποκτήθηκε από ευγενικές χορηγίες επιχειρήσεων και ιδιωτών της πόλης μας.

Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2002 και αποτελεί μια από τις πρώτες εξειδικευμένες δομές που δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα για ενήλικα άτομα με αυτισμό, με τη βοήθεια και την υποστήριξη της λαρισαϊκής κοινωνίας.

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Το Σύνολο Ακορντεόν του Μουσικού Σχολείου Λάρισας αποτελείται από μαθητές της τάξης του ακορντεόν του σχολείου, τους οποίους πλαισιώνουν μαθητές της τάξης του φλάουτου, του βιολιού και της κιθάρας.

Το Σύνολο Ακορντεόν έχει συμμετάσχει σε διάφορες εκδηλώσεις- συναυλίες στον χώρο του σχολείου και σε άλλους χώρους στη Λάρισα ενώ σημαντική καλλιτεχνική στιγμή στην πορεία του αποτέλεσε η συναυλία-αφιέρωμα στη συνθέτρια Ευανθία Ρεμπούτσικα, η οποία βρέθηκε στο Μουσικό Σχολείο Λάρισας και συνέπραξε με τους μαθητές.

Το Σύνολο Ακορντεόν έχει επίσης πραγματοποιήσει σημαντικές εκπαιδευτικές δράσεις και συνεργασίες με φορείς, με σημαντικότερη αυτή με το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί του συνόλου είναι οι κυρίες Ευαγγελία Ζαπίτη και Χάιδω Ευθυμίου.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ

-Dance of the Sugar Plum Fairy P.I.Tchaikovsky

-The most wonderful time of the year E.Pola & G.Wyle

-Have yourself a merry little Christmas H.Martin & R.Blane

-Santa Claus is comin’ to town H.Gillepsie

-Feliz Navidad J. Feliciano

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΦΛΑΟΥΤΟ: Γκαραγκουνούλη Ραφαέλα, Γκερμπεσιώτη Ζωή.

ΒΙΟΛΙ: Γκερμπεσιώτη Ευαγγελία, Σωτηρίου Κωνσταντίνος, Χατζέλας Ζαφείρης.

ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ Ι: Δαμασιώτη Ραφαηλία, Δεδικούση Μαρία, Καλαμπούκας Ανδρέας, Καλογήρου Βάϊα, Καρανάσιου Ευαγγελία, Καρανάσιου Χαρά, Τασιάνας Βάιος, Χρυσικού Μαρία.

ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ ΙΙ : Αλμπάλα Έρρικα, Λιτοσελίτη Βάϊα, Παντικίδης Στρατής, Παπαλέξη Κατερίνα, Τάχος Μιχαήλ, Τσολάκη Δανάη, Χρυσικού Φιλοθέη.

ΚΙΘΑΡΑ: Γάκης Γεώργιος, Ζιάκας Αντώνιος, Καμτσιούλη Βασιλική, Κουλιοπούλου Ανδρομάχη , Χατζέλας Ειρηναίος.

ΠΙΑΝΟ: Ευθυμίου Χάιδω.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗ: Ζαπίτη Ευαγγελία.