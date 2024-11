Συναυλία στη μνήμη του Ennio Morricone με τίτλο "My Ennio Morricone", διοργανώνουν η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φίλων Μουσικής Ennio Morricone Ελλάδος, με το Μουσικό Κουαρτέτο του Σταύρου Λάντσια, την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2024 και ώρα 20.30 στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας. ​

Ο καταξιωμένος πιανίστας και συνθέτης Σταύρος Λάντσιας ανοίγει ένα παράθυρο στο μουσικό σύμπαν του αγαπημένου του συνθέτη Ennio Morricone και παρουσιάζει τις αξέχαστες μελωδίες του που έχουν «ντύσει» εμβληματικές ταινίες, όπως "Cinema Paradiso", "Once Upon a Time in the West" και πολλές άλλες, μέσα από ευρηματικές ενορχηστρώσεις και εμπνευσμένες εκτελέσεις από χαρισματικούς σολίστες. ​

Μία βραδιά γεμάτη εικόνες και συγκίνηση, εμπλουτισμένη από αναφορές στις ταινίες και ενδιαφέροντα αποσπάσματα από συνεντεύξεις του μεγάλου συνθέτη. ​

Συντελεστές: ​

Σταύρος Λάντσιας: πιάνο, μελόντικα, μεταλλόφωνο ​

Ανδρέας Πολυζωγόπουλος: τρομπέτα & flugelhorn ​

Μιχάλης Καλκάνης: κοντραμπάσο ​

Μιχάλης Καπηλίδης: τύμπανα ​

Υπό την Αιγίδα του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτο Αθηνών. ​

Με την στήριξη: - Πράσσειν Άλογα - Ten Doors - Kubrick Pure Social Club - Las Ramblas. ​

Στον χώρο της συναυλίας θα διατίθενται προς πώληση cd & βινύλια της πλούσιας δισκογραφίας του Σταύρου Λάντσια και των συνεργατών του. ​

Είσοδος: 5 ευρώ ​

Προπώληση στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας: ​

Πέμπτη 7 Νοεμβρίου έως Δευτέρα 11 Νοεμβρίου ώρες 10:00-14:00 ​

Τρίτη 12 Νοεμβρίου 10:00-14:00 & 18:00-20:15 ​

