Έργα για δύο φλάουτα και πιάνο θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν όσοι βρεθούν στην αίθουσα συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας το Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2024, στις 8:00 το βράδυ.

Οι μουσικοί Τσιαρδάκας Γιώργος, Δημόπουλος Νικολός και Δημόπουλος Δημήτρης θα παρουσιάσουν συνθέσεις, μεταξύ των οποίων οι δύο, αφιερωμένες στον Γιώργο Χατζηνίκο, οι οποίες παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά το περασμένο καλοκαίρι στο Φεστιβάλ Χόρτου στο Νότιο Πήλιο.

Η μία από αυτές με τίτλο ‘’ Luna Llena’’ (full moon) είναι γραμμένη από τον σημαντικό Λαρισαίο συνθέτη Δημήτρη Ανδρικόπουλο, ενώ η δεύτερη ‘’In my end is my beginning’’ από τον επίσης καταξιωμένο Έλληνα, Δημήτρη Δοξάκη. Πρόκειται για δύο έργα με πολλή όμορφη γραφή και ιδιαίτερα ηχοχρώματα, βασισμένα στον σύγχρονο τρόπο γραφής της εποχής μας.

Το πρόγραμμα της συναυλίας θα περιλαμβάνει επίσης σημαντικές συνθέσεις της Μπαρόκ και Ρομαντικής εποχής. Η Σονάτα σε σολ μείζονα, έργο 1039 του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπάχ, το Aντάντε και Ρόντο , έργο. 25 του F. Doppler και το επιβλητικό τρίο , έργο.119 του F. Kuhlau .

Τιμή εισιτηρίου: 10 ευρώ κανονικό και 5 ευρώ μειωμένο (ανέργων, 65 και άνω, ΑΜΕΑ). Η είσοδος για μαθητές σχολείων είναι δωρεάν.

Προπώληση εισιτηρίων στο ΔΩΛ (2ος όροφος) Πέμπτη 14/11 και Παρασκευή 15/11 10.00-14.00, Σάββατο 16/11 από 18.30.