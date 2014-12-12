Συνεχίζονται οι Θρησκευτικές και Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Δήμο Κιλελέρ με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

-Νίκη. Εσπερινός για την εορτή της Ανακομιδής των ιερών λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου στις 19:00. Μουσικοχορευτική εκδήλωση με τον τίτλο «Νεκτάρεια» στις 21:00.

Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου

-Νίκη. Θεία λειτουργία για την εορτή της Ανακομιδής των ιερών λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου στις 7:00.

Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου

-Κυπαρίσσια. Λαϊκοδημοτική βραδιά στην πλατεία του χωριού στις 20:30.

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

-Μικρό Βουνό. Εσπερινός στον Ι.Ν. του Αγίου Αθανασίου στις 19:30. Μουσική εκδήλωση με τον τίτλο «Ανταμώνουμε» στις 20:30 στην πλατεία του χωριού.

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

-Μύρα. Στον Ι.Ν. Παναγίας Κριτσιλάρ Εσπερινός για το «Γενέθλιον της Θεοτόκου» στις 18:30. Θα ακολουθήσει το έθιμο της «βραστής γίδας».

-Ελευθέριο. Στον Ι.Ν. «Γενέθλιο της Θεοτόκου» Εσπερινός στις 19:00

-Γαλήνη. Στο παρεκκλήσι «Γενέθλιο της Θεοτόκου» Εσπερινός στις 19:00

-Μελισσοχώρι. Συναυλία με την Κλαυδία στην πλατεία του χωριού στις 21:30

Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου

-Θεία Λειτουργία για την εορτή του «Γενεθλίου της Θεοτόκου» στις εκκλησίες Μύρων Ελευθερίου στις 7:30 και Γαλήνης στις 7:00.