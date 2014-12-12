Συναυλία με την Κλαυδία στο Μελισσοχώρι του Δήμου Κιλελέρ
Κιλελέρ | 03 Σεπ 2025, 10:24
Συνεχίζονται οι Θρησκευτικές και Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Δήμο Κιλελέρ με το ακόλουθο πρόγραμμα:
Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου
-Νίκη. Εσπερινός για την εορτή της Ανακομιδής των ιερών λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου στις 19:00. Μουσικοχορευτική εκδήλωση με τον τίτλο «Νεκτάρεια» στις 21:00.
Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου
-Νίκη. Θεία λειτουργία για την εορτή της Ανακομιδής των ιερών λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου στις 7:00.
Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου
-Κυπαρίσσια. Λαϊκοδημοτική βραδιά στην πλατεία του χωριού στις 20:30.
Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου
-Μικρό Βουνό. Εσπερινός στον Ι.Ν. του Αγίου Αθανασίου στις 19:30. Μουσική εκδήλωση με τον τίτλο «Ανταμώνουμε» στις 20:30 στην πλατεία του χωριού.
Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου
-Μύρα. Στον Ι.Ν. Παναγίας Κριτσιλάρ Εσπερινός για το «Γενέθλιον της Θεοτόκου» στις 18:30. Θα ακολουθήσει το έθιμο της «βραστής γίδας».
-Ελευθέριο. Στον Ι.Ν. «Γενέθλιο της Θεοτόκου» Εσπερινός στις 19:00
-Γαλήνη. Στο παρεκκλήσι «Γενέθλιο της Θεοτόκου» Εσπερινός στις 19:00
-Μελισσοχώρι. Συναυλία με την Κλαυδία στην πλατεία του χωριού στις 21:30
Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου
-Θεία Λειτουργία για την εορτή του «Γενεθλίου της Θεοτόκου» στις εκκλησίες Μύρων Ελευθερίου στις 7:30 και Γαλήνης στις 7:00.