Μία ξεχωριστή συναυλία - αφιέρωμα στην επέτειο των 100 χρόνων από τη γέννησή του μεγάλου Έλληνα δημιουργού Μίκη Θεοδωράκη, με τίτλο “Η άλλη πλευρά του φεγγαριού”, διοργανώνουν η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων και το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας.

Η συναυλία, φόρος τιμής στη διαχρονική μουσική κληρονομιά ενός συνθέτη που με τη ζωή και το έργο του σημάδεψε την πολιτιστική ταυτότητα της Ελλάδας, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 1η Νοεμβρίου 2025, στις 8:00 μ.μ., στην Αίθουσα Συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας.

Πρόκειται για ένα μεγάλο αφιέρωμα στον “γνωστό – άγνωστο” Μίκη που φωτίζει μια άλλη πλευρά της τεράστιας μουσικής δημιουργίας του, αποκαλύπτοντας τραγούδια λιγότερο γνωστά, αθέατα μα πολύτιμα και να φωτίσει άλλες, λιγότερο γνωστές, πτυχές της αστείρευτης δημιουργίας του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του τη νεότερη ελληνική μουσική. Μέσα απ’ αυτά τα τραγούδια, που φέρουν την ίδια μαγεία και δύναμη με τα πιο γνωστά του έργα, αποκαλύπτεται η πολυμορφία, η συναισθηματική δύναμη του έργου του συνθέτη και η έντονα λυρική πλευρά του.

Παράλληλα, με τη συναυλία αυτή, όπως και με όλες τις συναυλίες της το 2025, η Μικτή Χορωδία του ΔΩΛ γιορτάζει τα 30 χρόνια απ’ την ίδρυση της. Ήταν το 1995 όταν ο Γιάννης Τσανακάς και μια ομάδα επίλεκτων χορωδών της Λάρισας δημιούργησαν τη χορωδία η οποία μέχρι σήμερα, υπό την διεύθυνση του Δημήτρη Καρβούνη απ’ το 2002, αποτελεί σημαντικό κύτταρο πολιτισμού για την πόλη μας.

Στη σκηνή θα βρίσκονται η Μικτή Χορωδία του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας και το Μουσικό Σύνολο “Ενωδεία”, ενώ τη βραδιά θα πλαισιώσουν οι φωνές της Αντωνίας Βισβίκη, της Έμιλυ Γκέκα και του Αλέξανδρου Τσιωνά. Στο πιάνο η Ιωάννα Σιοπούδη. Διευθύνει ο Δημήτρης Καρβούνης, συνεργάτης για πολλά χρόνια του Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος έκανε και τις ενορχηστρώσεις των τραγουδιών της συναυλίας.

Τιμή εισιτηρίου 10 € (μειωμένο 8 €).

Με νεότερη ανακοίνωση θα γνωστοποιηθεί η προπώληση των εισιτηρίων.