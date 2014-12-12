Συναυλία στο ΔΩΛ για τα 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης
Μουσική | 22 Οκτ 2025, 12:14
Μία ξεχωριστή συναυλία – αφιέρωμα στην επέτειο των 100 χρόνων από τη γέννησή του μεγάλου Έλληνα δημιουργού Μίκη Θεοδωράκη, με τίτλο “Η άλλη πλευρά του φεγγαριού”, διοργανώνουν η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων και το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας.
Η συναυλία, φόρος τιμής στη διαχρονική μουσική κληρονομιά ενός συνθέτη που με τη ζωή και το έργο του σημάδεψε την πολιτιστική ταυτότητα της Ελλάδας, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 1η Νοεμβρίου 2025, στις 8:00 μ.μ., στην Αίθουσα Συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας.
Πρόκειται για ένα μεγάλο αφιέρωμα στον “γνωστό – άγνωστο” Μίκη που φωτίζει μια άλλη πλευρά της τεράστιας μουσικής δημιουργίας του, αποκαλύπτοντας τραγούδια λιγότερο γνωστά, αθέατα μα πολύτιμα και να φωτίσει άλλες, λιγότερο γνωστές, πτυχές της αστείρευτης δημιουργίας του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του τη νεότερη ελληνική μουσική.
Μέσα απ’ αυτά τα τραγούδια, που φέρουν την ίδια μαγεία και δύναμη με τα πιο γνωστά του έργα, αποκαλύπτεται η πολυμορφία, η συναισθηματική δύναμη του έργου του συνθέτη και η έντονα λυρική πλευρά του.
Τιμή εισιτηρίου 10 € (μειωμένο 8 €)
Προπώληση εισιτηρίων καθημερινά 10:00 – 13:00