Με μια μοναδική συναυλία της σπουδαίας ερμηνεύτριας Γιώτας Νέγκα ολοκληρώνεται την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου το φετινό πλούσιο τετραήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων της Γιορτής Κρασιού Αμπελώνα.

Η Γιώτα Νέγκα, μια από τις πιο αυθεντικές φωνές του ελληνικού τραγουδιού, θα χαρίσει στο κοινό μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, ερμηνευτική δύναμη και αγαπημένα τραγούδια που έχουν αφήσει το στίγμα τους στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή. Με τη χαρακτηριστική ζεστασιά και το πάθος της, υπόσχεται να μας ταξιδέψει σε μελωδικά μονοπάτια που συναντούν το λαϊκό και το έντεχνο τραγούδι.

Η φετινή Γιορτή Κρασιού, που θα ξεκινήσει την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, θα προσφέρει τέσσερις ημέρες γεμάτες μουσική, χορό και φυσικά εκλεκτό κρασί, αναδεικνύοντας για ακόμη μια χρονιά τον πολιτιστικό πλούτο της περιοχής.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

"Σας περιμένουμε να γιορτάσουμε μαζί το κλείσιμο μιας διοργάνωσης θεσμό, για τον Δήμο Τυρνάβου με μια φωνή που ξέρει να αγγίζει καρδιές", καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.