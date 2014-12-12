Το Φεστιβάλ Από τον Όλυμπο στο Κύμα που διοργανώνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας, (Π.Ε. Λάρισας) χτίζει το τοπικό αλλά και συμβολικό αφήγημα της Θεσσαλίας ως ενιαίου χώρου που συνδέει τον εμβληματικό Όλυμπο, από τη μεριά της Ελασσόνας, τη Λάρισα με τα Τέμπη και το Αιγαίο. Εφέτος από τον Όλυμπο στο Κύμα έρχεται με νέο λογότυπο και οπτική ταυτότητα.

Το Φεστιβάλ Από τον Όλυμπο στο Κύμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Δήμο Αγιάς συνεχίζεται με μια μοναδική συναυλία της μεγάλης λαϊκής ερμηνεύτριας Γιώτας Νέγκα, δίπλα στο κύμα, στο Λιμάνι του Αγιοκάμπου.

Η Γιώτα Νέγκα εμφανίζεται σε μια παράσταση-κατάθεση ψυχής, μέσα από τραγούδια τόσο της προσωπικής της δισκογραφίας (Καλαντζόπουλος, Καραμουρατίδης, Μωραΐτης κ.ά.) όσο και κορυφαίων ερμηνευτών και δημιουργών.

Δωρική και δυναμική, με μια αυθεντική «μαγκιά» αλλά και τρυφερότητα στον τρόπο που εκφέρει τον λόγο της, η αγαπημένη τραγουδίστρια συναντιέται με τους θρύλους του λαϊκού μας τραγουδιού και, μέσα από τις υψηλής αισθητικής ερμηνείες της, στήνει με μεράκι μια βραδιά γεμάτη νοσταλγία αλλά και αληθινό κέφι.

Το εύρος της φωνής της, ο ηλεκτρισμός που δημιουργεί στον χώρο σε συνδυασμό με το χαμόγελο, την ευθύτητα και την αβίαστη ερμηνεία της μιλούν κατευθείαν στην καρδιά μας σε ένα πρόγραμμα με αξεπέραστα λαϊκά, αλλά και έντεχνα τραγούδια.

Μαζί της ο τραγουδιστής Κώστας Τριανταφυλλίδης.

Ενορχηστρώσεις: K. Νικολόπουλος, Ν. Κατσίκης.