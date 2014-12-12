Με τη συναυλία των «Skraut» συνεχίζεται για ένατη ημέρα σήμερα Παρασκευή 17 Οκτωβρίου το Φεστιβάλ OPEN NIGHTS. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί, στις 20:30 στη Λογοτεχνική Γωνία, ενώ παράλληλα θα είναι ανοιχτές για το κοινό και οι σταθερές ομαδικές εκθέσεις έργων και βίντεο στη Λογοτεχνική Γωνία και στο Wisedog Modular Design Area από τις 18:00.

Η μουσική των «Skraut» χαρακτηρίζεται από τη συνένωση ακουστικών και ηλεκτρονικών ηχητικών τοπίων, όπου ο φυσικός ήχος (νέυ, τύμπανα, αντικείμενα) επαναπροσδιορίζεται μέσα από την ίδια του τη σύσταση δημιουργώντας ένα συμπαγές ηχητικό κράμα. Ισορροπώντας πάντοτε στο μεταίχμιο ενός μεταβατικού χώρου, πραγματοποιούν μία συνάντηση που επιχειρεί να αποδομήσει τα όρια του χρόνου και των ειδών σε έναν συγκερασμό φυσικών ήχων και τεχνολογίας. Οι «Skraut» είναι ο Χάρης Λαμπράκης (νέυ), ο Σίμος Ρηνιώτης (τύμπανα, αντικείμενα) και ο Γιώργος Βαρουτάς (ζωντανή επεξεργασία ήχου).

Τη συναυλία θα ανοίξει το μουσικό βίντεο «Hydatos» του João Pedro Oliveira (Πορτογαλία -Αμερική).

Το 10ο Φεστιβάλ OPEN NIGHTS είναι αφιερωμένο στο ΝΕΡΟ (H2O) και πραγματοποιείται από τις 9 έως τις 19 Οκτωβρίου 2025 με βάση τη Λογοτεχνική Γωνία, ενώ δράσεις και παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν επίσης στον Μύλο του Παππά, το WISEDOG και «Στο Περίπου». Το πλούσιο πρόγραμμά του περιλαμβάνει εικαστικά έργα, χορό, προβολές video art, μουσική, εργαστήρια και διαλέξεις. Διοργανώνεται από την ομάδα OFF ART και την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων με την υποστήριξη και συνεργασία πολλών φορέων.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το φεστιβάλ και το αναλυτικό πρόγραμμα θα βρείτε εδώ:

https://www.opennightsfestival.com/

και

https://www.facebook.com/share/1CFUz4Uyjb/?mibextid=wwXIfr