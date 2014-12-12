Την Παρασκευή 24 Οκτώβρη στη 1 μ.μ. θα συνεδριάσει στη Λάρισα με διευρυμένη σύνθεση η Γραμματεία της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων.

Στο επίκεντρο της συζήτησης, που θα γίνει στο Εργατικό Κέντρο, θα βρεθεί η κλιμάκωση του αγώνα των αγροτών και κτηνοτρόφων, με συντονισμένες πανελλαδικές κινητοποιήσεις το επόμενο διάστημα.

Η συνεδρίαση της Γραμματείας θα καθορίσει την κλιμάκωση του αγώνα που διεξάγουν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι, στο έδαφος των πολύ οξυμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν εξαιτίας των τεράστιων καθυστερήσεων στις πληρωμές, όπου στην ουσία φορτώνονται στις πλάτες τους τα σπασμένα του σκανδάλου κυβερνήσεων και ΕΕ στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Την ίδια στιγμή η ευλογιά και ο καταρροϊκός πυρετός των αιγοπροβάτων συνεχίζουν να «θερίζουν» κοπάδια: Τα ζώα που έχουν θανατωθεί ξεπερνούν τις 300.000 σε όλη τη χώρα, προκαλώντας σοβαρό πλήγμα στο εισόδημα χιλιάδων κτηνοτρόφων.

Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τα διαχρονικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, όπως το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι εξευτελιστικές τιμές στα προϊόντα, η ανυπαρξία μέτρων προστασίας της παραγωγής από καιρικά φαινόμενα κ.ά., τους έχουν φέρει σε απόγνωση.