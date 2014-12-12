Ντόμινο λουκέτων στα αρτοποιεία της χώρας παρατηρείται το τελευταίο χρονικό διάστημα σε όλη την Ελλάδα, προκαλώντας την έντονη ανησυχία των επαγγελματικών του κλάδου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδας, από το 2022 έως και σήμερα, 800 φούρνοι έχουν κλείσει και δυστυχώς έπονται και άλλοι.

Σήμερα συνεδρίασε στη Λάρισα το 35μελές Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μετά από πρόσκληση της Συντεχνίας Αρτοποιών του νομού με θέματα που αφορούν τον κλάδο.

Όπως τονίστηκε η ενεργειακή κρίση και ο αθέμιτος ανταγωνισμός με τα μεγάλα σούπερ μάρκετ είχαν σαν αποτέλεσμα να γίνει το πρώτο μπαμ το 2022 στα αρτοποιεία της χώρας και σήμερα να είναι κλειστοί 800 φούρνοι.

Τα δυσβάσταχτα έξοδα των φούρνων ανά την Ελλάδα καθιστούν δύσκολη έως αδύναμη την επιβίωσή τους, ενώ τονίστηκε ότι οι καταναλωτές πρέπει να προτιμούν τα φρέσκα προϊόντα και να στηρίζουν το φούρνο της γειτονιάς.

Eπίσης έγινε γνωστό ο Λαρισαίος πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μιχάλης Μούσιος μετά από 21 χρόνια αποφάσισε να παραιτηθεί και να παραδώσει τη σκυτάλη στα νεότερα μέλη του κλάδου.

