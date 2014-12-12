Πολλές οι παρενέργειες της ευλογιάς που ταλανίζει τη θεσσαλία και όχι μόνο, αλλά δύσκολη και η τήρηση των μέτρων πρόληψης για να μην εξαπλωθεί η ζωονόσος. Στην περιοχή της Ελασσόνας δυο βοσκοί, αψηφώντας τα μέτρα, έβγαλαν τα πρόβατα για βοσκή. Η αστυνομία ενημέρωσε πως τους συνέλαβε.

Η σχετική ανακοίνωση:

Συνελήφθησαν, χθες (08-09-2025) το απόγευμα στην ευρύτερη περιοχή της Ελασσόνας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ελασσόνας, -2- ημεδαποί άνδρες, σε διαφορετικές περιπτώσεις, για παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών.

Ειδικότερα, οι προαναφερόμενοι είχαν μετακινήσει πρόβατα για βόσκηση, σε απόσταση περίπου -1.500- και -500- μέτρων, αντίστοιχα, από τις σταβλικές τους εγκαταστάσεις, κατά παράβαση ισχύουσας απόφασης.

Β.Μ. kosmoslarissa.gr