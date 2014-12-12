Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας, κατηγορούμενος για παράνομη οπλοκατοχή, θα οδηγηθεί σήμερα ένας εικοσιοκτάχρονος Λαρισαίος, καθώς στο σπίτι του βρέθηκαν δύο πιστόλια κρότου λάμψης, καθώς και φυσίγγια. Ο εικοσιοκτάχρονος (κάτοικος της νέας Σμύρνης) συνελήφθη χθες το πρωί μετά από έρευνα που έκαναν στο σπίτι του αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Λάρισας της ΕΛ.ΑΣ. έχοντας διαπιστώσει ότι ο ίδιος μαζί με έναν σαραντατετράχρονο πυροβολούσαν άσκοπα και ανήρτησαν το σχετικό βίντεο στο facebook. Ο εικοσιοκτάχρονος παραπέμπεται επίσης, και για άσκοπους πυροβολισμούς, όπως για το ίδιο αδίκημα θα σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος και του σαραντατετράχρονου, επίσης Λαρισαίου.

kosmoslarissa.gr (με πληροφορίες από Ελευθερία)