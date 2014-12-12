Συνελήφθησαν, χθες το μεσημέρι στον Τύρναβο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου, ένας άνδρας και μία γυναίκα, για παράβαση των νομοθεσιών περί ναρκωτικών και περί όπλων.

Ειδικότερα, κατά τον έλεγχο, βρέθηκαν στην κατοχή των δραστών καθώς και σε Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας της γυναίκας, συνολικά 69 ναρκωτικά δισκία, χωρίς την απαιτούμενη ιατρική συνταγή, καθώς και μία τσάντα που περιείχε δύο ψαλίδια, ένα μαχαίρι, ένα νυστέρι και άλλα αντικείμενα και εργαλεία (κιάλια, κόφτη κ.α.)

Οι ναρκωτικές ουσίες και τα προαναφερόμενα αντικείμενα και εργαλεία κατασχέθηκαν.