Ενας 62χρονος Λαρισαίος συνελήφθη χθες το πρωί επ' αυτοφώρω από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας της ΕΛ.ΑΣ., φερόμενος ως μέλος εγκληματικής ομάδας για απάτες κατ' εξακολούθηση.

Απάτες με διάφορα προσχήματα (λογιστής, χειρουργεία, τροχαία κ.λπ.) οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν εξελιχθεί σε μάστιγα των ηλικιωμένων.

Ο 62χρονος, ο πρώτος Λαρισαίος που συλλαμβάνεται για τέτοιες υποθέσεις, συνελήφθη στην αυλή του σπιτιού του 79χρονου, όπου πήγαινε, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., να παραλάβει χρήματα (2.000 ευρώ) και χρυσές λίρες, προκειμένου δήθεν να πληρωθούν τα έξοδα του νοσοκομείου για να χειρουργηθεί η κόρη του.

Ο 62χρονος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας.

Λ.Ε. kosmoslarissa.gr (Με πληροφορίες από Β.Κ., Ελευθερία)