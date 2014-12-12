Σημαντική επιτυχία του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών στη Λάρισα, με συλλήψεις και εντοπισμό μεγάλης ποσότητας κοκκαϊνης.

Αναλυτικά το δελτίο Τύπου της αστυνομίας αναφέρει:

"Συνελήφθησαν, χθες (5-11-2025) το βράδυ στη Λάρισα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, -2- ημεδαποί άνδρες, εκ των οποίων ο ένας για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών (διακίνηση) και ο άλλος, για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων για διακίνηση ποσοτήτων κοκαΐνης από τον έναν δράστη, τις οποίες αποκρύπτει στην οικία του, χθες το βράδυ στη Λάρισα, εντοπίστηκε ο προαναφερόμενος, κινούμενος με δίκυκλη μοτοσικλέτα, να συναντά έτερο ημεδαπό άνδρα σε σημείο της πόλης, προβαίνοντας σε συναλλαγή ναρκωτικών.

Μετά την συνάντηση των ανωτέρω, οι αστυνομικοί διενήργησαν έλεγχο στον δεύτερο ημεδαπό άνδρα, ο οποίος, όπως διαπιστώθηκε, είχε στο στόμα του άγνωστη ποσότητα κοκαΐνης, την οποία κατάπιε, ενώ προσπάθησε να διαφύγει, απωθώντας τους αστυνομικούς.

Ακολούθως, σε άλλο σημείο, ακινητοποιήθηκε ο πρώτος δράστης και σε γενόμενο έλεγχο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

· -5- ισοβαρείς νάιλον συσκευασίες με ποσότητες κοκαΐνης, συνολικού βάρους -3,5- γραμμαρίων,



· το χρηματικό ποσό των -450-ευρώ &

· -1- κινητό τηλέφωνο.

Επιπλέον, κατασχέθηκε -1- δίκυκλη μοτοσικλέτα ως μέσο διευκόλυνσης της παράνομης δραστηριότητάς του.



Επίσης, σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του εν λόγω δράστη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα κάτωθι:

· -1- πλάκα τυλιγμένη με καφέ ταινία, περιέχουσα ποσότητα κοκαΐνης, βάρους -1.208- γραμμαρίων,



· -7- νάιλον συσκευασίες περιέχουσες ποσότητες κοκαΐνης, συνολικού βάρους -568,5- γραμμαρίων,

· -2- ηλεκτρονικές ζυγαριές, με υπολείμματα κοκαΐνης,

· το χρηματικό ποσό των -4.365- ευρώ,

· -2- κινητά τηλέφωνα &

· -1- προστατευτική αναπνευστική μάσκα.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας."

kosmoslarissa.gr