Συνελήφθη με μικροποσότητα κάνναβης στη Λάρισα
Αστυνομικά | 12 Αυγ 2025, 10:17
Συνελήφθη, χθες το απόγευμα στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Λάρισας, αλλοδαπός άνδρας, διότι κατά τον έλεγχο βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους 1,1 γραμμαρίου.
