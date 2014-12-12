Συνελήφθησαν, χθες (01-11-2025) το μεσημέρι στην Ελασσόνα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ελασσόνας, -4- ημεδαποί, από τους οποίους -3- άνδρες και -1- γυναίκα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Ειδικότερα, όπως καταγγέλθηκε, κατά το χρονικό διάστημα από 23-10-2025 έως χθες στην Ελασσόνα, οι συλληφθέντες αφαίρεσαν από οικία, ιδιοκτησίας άλλου ημεδαπού, διάφορα αντικείμενα (ηλιακό θερμοσίφωνα, κάγκελα κ.α.), προξενώντας παράλληλα φθορές.