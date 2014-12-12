Η φροντίδα των σκυλιών ισοδυναμεί σε πολλές περιπτώσεις με εκείνη των παιδιών. Πέρα από την ηθική υποχρέωση του ιδιοκτήτη απέναντι στο οικόσιτο, υπάρχει και η νομοθεσία η οποία πρέπει να τηρείται απαρέγκλιτα. Η αστυνομία συνέλαβε στη Λάρισα μια ιδιοκτήτρια σκύλων. Το γιατί μας το εξηγεί η ανακοίνωση της αστυνομίας:

"Συνελήφθη, χθες (28-09-2025) το βράδυ στη Λάρισα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λάρισας,-1- ημεδαπή γυναίκα, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συντροφιάς.

Ειδικότερα, η δράστιδα κατελήφθη να διατηρεί στην οικία της -4- σκυλιά χωρίς να έχει προβεί στην σήμανση, στην καταγραφή και στον ετήσιο εμβολιασμό αυτών, χωρίς να έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην εξέρχονται και τα -4- σκυλιά από το χώρο της οικίας της, καθώς επίσης δεν υπέδειξε σχετική άδεια για την αναπαραγωγή αυτών, κατά παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συντροφιάς.

Στη συλληφθείσα επιβλήθηκε το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο."

B.M. kosmoslarissa.gr