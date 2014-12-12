Η ανακοίνωση της επίσκεψης της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, προκάλεσε ερωτηματικά και αναστάτωση σε πολλούς εγχώριους κύκλους, σημειώνει ο Μικροπολιτικός των ΝΕΩΝ. Η ρουμάνα εισαγγελέας με τους μεγάλους φακέλους για την Ελλάδα, έρχεται αύριο στην Αθήνα για να επισκεφθεί το γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ενώ θα έχει και συναντήσεις με αρκετές εθνικές Αρχές, μεταξύ άλλων με τον Γιώργο Φλωρίδη, τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα, ενώ ίσως κάνει ένα πέρασμα από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Το ενδιαφέρον, όμως, θα συγκεντρώσει η συνέντευξη Τύπου «εφ’ όλης της ύλης» που θα δώσει (μέρα, ώρα και τοποθεσία θα ανακοινωθούν σήμερα). Εχει σημασία μάλιστα η επισήμανση ότι η παρέμβαση αυτή θα είναι ανοιχτή και, σύμφωνα με πληροφορίες, θα φροντίσουν να κρατήσει όσες ώρες χρειαστεί... Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι χτύπησαν «καμπανάκια» σε πολλά γραφεία, στο Μαξίμου, στη Βουλή, στην Πειραιώς, στη Μεσογείων, παντού... Διότι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες με πολιτικές πτυχές που καίνε...

Φάκελος πρώτος: Τέμπη και 717 Η πρώτη – θυμίζω – αφορά τη μη ολοκλήρωση της σύμβασης 717 για την τηλεδιοίκηση στον ΟΣΕ. Για την οποία έχουν ήδη ασκηθεί διώξεις στα εμπλεκόμενα μη πολιτικά πρόσωπα (κάποιοι κατηγορούμενοι εξ αυτών διορίστηκαν μάλιστα στον νέο ΟΣΕ) ενώ στα πολιτικά πρόσωπα η Βουλή έδωσε συγχωροχάρτι. Κάτι για το οποίο η Κοβέσι δεν έχει κάνει καμία προσπάθεια να κρύψει τη γνώμη της. Εχει δηλώσει ευθαρσώς και πάνω από μία φορά ότι αν η 717, για την οποία η Ελλάδα είχε πάρει πολλά εκατομμύρια, «είχε υλοποιηθεί έγκαιρα και σωστά, η τραγωδία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί», ενώ για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών έχει πει ότι δεν συνάδει με το ευρωπαϊκό δίκαιο και πρέπει να αλλάξει. Εκείνη η δήλωσή της ειδικά είχε ξεσηκώσει τόσο την κυβέρνηση, που δημόσια την «έκραζαν» υπουργοί, ζητώντας ως και την τιμωρία της (!). Με δεδομένο ότι έχει καταθέσει χωρίς περιστροφές, πολλές φορές, την άποψή της, θεωρώ βέβαιο ότι θα γίνει αναφορά στο ζήτημα της «κάλυψης» υπουργών από τη Βουλή.

Φάκελος δεύτερος: ΟΠΕΚΕΠΕ Ο δεύτερος καυτός φάκελος της Κοβέσι είναι αυτός του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τον οποίο η έρευνα συνεχίζεται κοντεύοντας, πια, να κλείσει τριετία. Νωρίτερα, το καλοκαίρι, σε συνέντευξη που έδωσε σε μέσο της πατρίδας της, η ευρωπαία εισαγγελέας ανέφερε την Ελλάδα ως παράδειγμα χώρας που έχει επιχειρήσει να παρέμβει σε έρευνες της υπηρεσίας της για πολιτικά πρόσωπα.

kosmoslarissa.gr