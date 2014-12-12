Σε ανακοίνωση της παράταξης «Συνεργασία Για Πορεία Ανάπτυξης του Δ. Τεμπών», για την «παρέμβαση» του δημάρχου Τεμπών Γιώργου Μανώλη με επιστολή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ, αναφέρονται τα εξής:

«Η παράταξή μας δεν μπορεί να μείνει σιωπηλή απέναντι στη νέα επικοινωνιακή κίνηση του Δημάρχου Τεμπών, κ. Γιώργου Μανώλη. Μετά από όσα έχουν υποστεί οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της περιοχής μας, ο κ. Μανώλης θυμήθηκε τώρα να στείλει επιστολές προς το Υπουργείο και τον ΕΛΓΑ.

Όμως οι άνθρωποι της παραγωγής δεν περιμένουν από τον Δήμαρχο… χαρτιά και υπογραφές.

Περιμένουν να κάνει τη δουλειά του:

Να φτιάξει τους αγροτικούς δρόμους που βρίσκονται σε άθλια κατάσταση και δεν επιτρέπουν στους αγρότες να πάνε στα χωράφια τους.

Να αντικαταστήσει και να συντηρήσει τα δίκτυα άρδευσης, που έχουν καταντήσει πηγή ταλαιπωρίας και αγανάκτησης.

Και ας μην ξεχνάμε: ο κ. Μανώλης είναι δήμαρχος της κυβερνητικής παράταξης. Αν πραγματικά ήθελε να πιέσει για λύσεις, θα μπορούσε να το κάνει με ουσιαστικό τρόπο. Οι επιστολές είναι μόνο για τα μάτια του κόσμου.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι του Δήμου Τεμπών δεν χρειάζονται άλλο επικοινωνιακό θέατρο. Χρειάζονται πράξεις, υποδομές και στήριξη, εδώ και τώρα».