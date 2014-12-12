Τη Δευτέρα 18 Αυγούστου ο Δήμαρχος Τεμπών Γιώργος Μανώλης υποδέχτηκε στο Δημαρχείο Μακρυχωρίου το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Εξωραϊστικού Συλλόγου Μεσαγγάλων, σε μια πρώτη εθιμοτυπική συνάντηση γνωριμίας.

Στη συζήτηση, στην οποία συμμετείχαν ο πρόεδρος του συλλόγου Φώτης Μητσιάκος, ο αντιπρόεδρος Ιωάννης Μπακουρτζής, ο β΄ γραμματέας Κωνσταντίνος Μαρκαντάς, ο ταμίας Ιωάννης Τακίδης και τα μέλη Γεώργιος Γελαδάρης, Κάρολος Παπαδημητρίου και Σωτήρης Παπαθανασίου, κυριάρχησαν θέματα που αφορούν την καθημερινότητα και τις ανάγκες των Μεσαγγάλων.

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν οι πρώτες δράσεις που σχεδιάζει ο Σύλλογος για την αναβάθμιση της περιοχής και την ενίσχυση της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής.

Ο δήμαρχος Γιώργος Μανώλης τόνισε πως «ο Δήμος Τεμπών θα είναι αρωγός και συνεργάτης σε κάθε πρωτοβουλία που συμβάλλει στην ανάπτυξη, τον εξωραϊσμό και την πολιτιστική ενδυνάμωση της περιοχής», ευχόμενος καλή και δημιουργική θητεία στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Συλλόγου Φώτης Μητσιάκος σημείωσε: «Θα εργαστούμε με ζήλο και ενότητα για το καλό των Μεσαγγάλων. Με τη στήριξη του Δήμου και τη συμμετοχή των κατοίκων, μπορούμε να πετύχουμε ουσιαστικά αποτελέσματα».

Η συνάντηση έκλεισε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας την πρόθεση για στενή συνεργασία Δήμου και Συλλόγου με κοινό στόχο την πρόοδο της περιοχής.