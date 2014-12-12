Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος δέχθηκε στο γραφείο του, τον Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας και Διευθυντή του επιστημονικού περιοδικού της Μητροπόλεώς π. Θεμιστοκλή Μουρτζανό προκειμένου να συνεργαστούν για την έκδοση του 15ου τεύχους του «Αχιλλίου Πόλις», το οποίο θα είναι αφιερωμένο στην πρόταση ζωής της Ορθοδοξίας προς το νεκροταφείο που λέγεται Ευρώπη, κατά την έκφραση του Ντοστογιέφσκι.

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν τα μέλη της συντακτικής επιτροπής, ήτοι ο Πρωτοσύγκελλος της Μητροπόλεως π. Ιγνάτιος Μουρτζανός, ο Διευθυντής του Ιδ. Γραφείου κ. Σωτήριος Μπαλατσούκας και ο υπεύθυνος του Γραφείου Θρησκευτικών Περιηγήσεων κ. Αθανάσιος Χρυσοβέργης.