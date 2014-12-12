Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας κ. Νικόλαος Ζέρβας, συναντήθηκε στο γραφείο του με τον Δήμαρχο Ελασσόνας, κ. Νικόλαο Γάτσα, και την Αντιδήμαρχο Παιδείας & Άθλησης Ελασσόνας, κ. Παρασκευή Γκουγκουλή. Στη συνάντηση εκδηλώθηκε και από τις δυο πλευρές η πρόθεση για στενή συνεργασία πάνω σε θέματα παιδείας και πολιτισμού που αφορούν την τοπική κοινωνία του Δήμου Ελασσόνας.

Μεταξύ άλλων συζητήθηκε το θέμα μετεγκατάστασης του ΕΝΕΕΓΥΛ Ελασσόνας προς διασφάλιση καλύτερων συνθηκών φοίτησης των μαθητών/τριών του, καθώς και η προσθήκη νέων ειδικοτήτων – τομέων στο τοπικό ΕΠΑΛ, σχετικών με την κάλυψη αναγκών της περιοχής άμεσα συνυφασμένων με την εκμετάλλευση και με την ανάδειξη των πλουτοπαραγωγικών πηγών της και την ενίσχυση της τοπικής αγοράς εργασίας.

Στη συνέχεια προτάθηκαν εκπαιδευτικές δράσεις, όπως ημερίδες, σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα και άλλες βιωματικές δράσεις που θα φέρουν σε επαφή και καλύτερη γνωριμία τον μαθητικό πληθυσμό τόσο των σχολείων μας του δήμου Ελασσόνας, όσο και των υπόλοιπων σχολείων της ΔΔΕ Λάρισας με τον φυσικό, πολιτισμικό και ιστορικό πλούτο της περιοχής της Ελασσόνας.