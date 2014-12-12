Γενική συνέλευση και εκλογές θα έχει η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας το Σαββατοκύριακο 11 - 12 Οκτωβρίου. Πολλοί λένε ότι η διοίκηση που θα εκλεγεί θα είναι η τελευταία με προφίλ αμιγώς συνεταιριστικού χαρακτήρα. Το μέλλον ενδεχομένως επιφυλάσσει άνοιγμα του μετοχολογίου και φρέσκο χρήμα, καθώς τα κόκκινα δάνεια παραμένουν υψηλά. Η επερχόμενη εκλογική αναμέτρηση αναδεικνύει και άλλες πτυχές στην ηγεσία της τράπεζας. Λάππας (πρόεδρος) και Γάτος (εκτελεστικός διευθυντής) δεν διάγουν περίοδο μέλιτος ...

Σε ότι αφορά το διαδικαστικό μέρος, η γενική συνέλευση της τράπεζας θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Τρικάλων το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025 στις 10:00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα μέλη των οποίων η εγγραφή έχει εγκριθεί από τη γενική συνέλευση και συγκεκριμένα όσα μέλη είχαν εξοφλήσει τη μια μερίδα τους μέχρι την 10/07/2025 και δεν έχουν δάνεια ή τμήματα δανείων σε καθυστέρηση άνω των τριών μηνών ή δικαστική εμπλοκή με την Τράπεζα για καθυστερημένες οφειλές ή παρεχόμενες εγγυήσεις κατά τον χρόνοδημοσίευσης της παρούσας.

Η προσκόμιση του δελτίου ταυτότητας είναι απαραίτητη. Οι συνεταίροι έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στη Γ.Σ. αυτοπροσώπως. Εφόσον κάποιοι συνεταίροι έχουν δικαίωμα άσκησης άνω των είκοσι ψήφων για συνεταιριστικές μερίδες που κατέχουν, το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση δύναται να ασκείται και δι’ αντιπροσώπου, που πρέπει να είναι συνεταίρος. Τα νομικά πρόσωπα-μέλη του Συνεταιρισμού παρίστανται στη Γενική Συνέλευση διατουνομίμου εκπροσώπου τους, στον οποίο θα πρέπει να έχει χορηγηθεί σχετικήέγγραφη εξουσιοδότηση. Προς διευκόλυνση των συνεταίρων, θα υπάρχουν διαθέσιμα έντυπα εξουσιοδότησης στον ιστότοπο της Τράπεζας.

Τέλος, οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων για το Διοικητικό Συμβούλιο (πλην των υποψηφίων για τις θέσεις των δύο εκτελεστικών μελών) θα γίνονται δεκτές αυτοπροσώπως στη γραμματεία της Διοίκησης της Τράπεζας (Κονδύλη 61-63, 2ος όροφος) μέχρι την Τετάρτη 24.09.2025, ώρα 15:00.

Κώστας Τόλης trikalaenimerosi.gr