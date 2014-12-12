Συνεχίζοντας τις επαφές του στην Αθήνα, ο Δήμαρχος Τυρνάβου Στέλιος Τσικριτσής βρέθηκε σήμερα στο Υπουργείο Οικονομικών.

Εκεί ο Στέλιος Τσικριτσής είχε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων του ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ, κ. Βασίλη Σιαδήμα.

Αντικείμενο της συζήτησης αποτέλεσαν τα χρηματοδοτικά προγράμματα του Υπουργείου που πρόκειται να προκηρυχθούν και τα οποία αφορούν άμεσα τον Δήμο Τυρνάβου, καθώς και η ενημέρωση για την πορεία της χρηματοδότησης του έργου αποκατάσταση του Βιολογικού Καθαρισμού Αμπελώνα.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης η Αντιδήμαρχος Οικονομικών Διαμάντω Μπάσμπα και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νίκος Αρβανίτης