Συνεχίζεται για 2η ημέρα, σήμερα Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, το 10o Φεστιβάλ OPEN NIGHTS, με πολλές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στη Λογοτεχνική Γωνία.

Στις 19:30 και παράλληλα με τη σταθερή έκθεση έργων και βίντεο, θα προβληθούν τα βίντεο της Ελπινίκης Βουτσά Ρεντζεποπούλου «Ο κήπος με τα ρόδα» και της Tessa Ojala «Silent Flowers & Others Signs».

Θα ακολουθήσει η performance αφήγησης «Η μικρή γοργόνα». Συντελεστές της performance είναι η Στέλλα Τσίγγου (σύλληψη/ διασκευή/ αφήγηση) και η Κατερίνα Κρητικοπούλου (κρουστά/ τραγούδι).

Η παράσταση αφήγησης «Η μικρή γοργόνα» βασίζεται στο ομώνυμο παραμύθι του Χ. Κ. Άντερσεν, το οποίο διατηρεί στοιχεία προφορικότητας και αρχέτυπα που συναντά κανείς και στο λαϊκό παραμύθι, και αποτελεί μια ιστορία για τα βαθιά νερά της αγάπης και την τρικυμία της ψυχής. Το νερό αναδεικνύεται ως κυρίαρχο στοιχείο της αφήγησης, καθώς λειτουργεί ως δίπολο που από τη μια χωρίζει και από την άλλη ενώνει, από τη μια φυλακίζει και από την άλλη απελευθερώνει και εξαγνίζει.

Το 10ο Φεστιβάλ OPEN NIGHTS είναι αφιερωμένο στο ΝΕΡΟ (H2O) και θα πραγματοποιηθεί έως τις 19 Οκτωβρίου 2025 με βάση τη Λογοτεχνική Γωνία, ενώ δράσεις και παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν επίσης στον Μύλο του Παππά, το WISEDOG και «Στο Περίπου». Το πλούσιο πρόγραμμά του περιλαμβάνει εικαστικά έργα, χορό, προβολές video art, μουσική, εργαστήρια και διαλέξεις. Διοργανώνεται από την ομάδα OFF ART και την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων με την υποστήριξη και συνεργασία πολλών φορέων.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το φεστιβάλ και το αναλυτικό πρόγραμμα θα βρείτε εδώ:

https://www.opennightsfestival.com/

και

https://www.facebook.com/share/1CFUz4Uyjb/?mibextid=wwXIfr