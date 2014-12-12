Με perfomance χορού, σεμινάρια, εκθέσεις και με πολλές άλλες εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα στον Μύλο του Παππά, τη Λογοτεχνική Γωνία και «Στο Περίπου», συνεχίζεται για τρίτη ημέρα σήμερα το Φεστιβάλ OPEN NIGHTS.

Σήμερα το πρωί και ώρες 11:00 - 14:00, στον Μύλο του Παππά (2ος όροφος) θα διεξαχθεί το σεμινάριο «Κόκκινη κλωστή δεμένη…» για την προφορική αφήγηση και το παραμύθι. Υπεύθυνη σεμιναρίου: Στέλλα Τσίγγου (συμμετοχή 18 ευρώ).

Σε αυτό το σεμινάριο θα προσεγγίσουμε το υλικό μας με στόχο να στοχαστούμε πάνω στην «παρηγορητική» δύναμη του παραμυθιού, να αντιληφθούμε την ιδιαίτερη δυναμική της προφορικής αφήγησης, να εμπνευστούμε χρησιμοποιώντας την εμπειρία του σεμιναρίου στην επαγγελματική και προσωπική μας ανάπτυξη.

Το βράδυ, στις 20:30, στη Λογοτεχνική Γωνία και παράλληλα με τη σταθερή έκθεση έργων και βίντεο, θα παρουσιαστεί από τη Σοφία Καλαμάκη η performance χορού «Σφραγίδες». Η σφραγίδα είναι ένα σύμβολο που κουβαλά βάρος και μπορεί να φέρει ποικιλόμορφα συναισθήματα. Τα λόγια, ως σφραγίδες στο γυναικείο δέρμα, είναι μια καταγραφή των στιγμών που παραμένουν ήσυχα μαζί της. Μόνο το νερό μπορεί να αλλάξει ό,τι έχει λερώσει την ψυχή της. Το νερό, που θα τρέξει από τα μάτια της, θα γίνει λουτρό και θα ξεπλύνει το μέσα και το έξω. Αυτή η performance μιλά για τη γυναίκα που μέχρι τώρα δεν είχε μιλήσει.

Στις 21:30 «Στο Περίπου» θα λάβει χώρα η συναυλία των «OffbeatCulture». Οι Offbeat Culture έρχονται να επανασυστήσουν τη reggae στη live σκηνή της πόλης καιείναιο Θ. Τριανταφύλλου (keys, cajon, vocals), η Ρ. Πίκουλα (vocals, percussion), ο Δ. Τσιλικόπουλος (guitar) και ο Γ. Καραφέρης (bass).

Το 10ο Φεστιβάλ OPEN NIGHTS είναι αφιερωμένο στο ΝΕΡΟ (H2O) και πραγματοποιείται από τις 9 έως τις 19 Οκτωβρίου 2025 με βάση τη Λογοτεχνική Γωνία, ενώ δράσεις και παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν επίσης στον Μύλο του Παππά, το WISEDOG και «Στο Περίπου». Το πλούσιο πρόγραμμά του περιλαμβάνει εικαστικά έργα, χορό, προβολές video art, μουσική, εργαστήρια και διαλέξεις. Διοργανώνεται από την ομάδα OFF ART και την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων με την υποστήριξη και συνεργασία πολλών φορέων.

