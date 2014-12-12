Συνεχίζεται η διανομή ροδάκινων από τον Σύλλογο Πολυτέκνων Λάρισας
Λάρισα | 14 Σεπ 2025, 15:21
Ο Σύλλογος Πολυτέκνων Λάρισας και Περιχώρων, θα συνεχίσει τη διανομή φρούτων (ροδάκινα) στα μέλη του τη Δευτέρα 15/9/25 στις αποθήκες του στο ΣΕΚΦΟ (Θεοφράστου 2, Ν. Πολιτεία) από τις 18:00 έως 20:00 και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
Απαραίτητη προϋπόθεση η επίδειξη θεωρημένης πολυτεκνικής ταυτότητας.
