Ο Σύλλογος Πολυτέκνων Λάρισας και Περιχώρων, θα συνεχίσει τη διανομή φρούτων (ροδάκινα) στα μέλη του τη Δευτέρα 15/9/25 στις αποθήκες του στο ΣΕΚΦΟ (Θεοφράστου 2, Ν. Πολιτεία) από τις 18:00 έως 20:00 και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Απαραίτητη προϋπόθεση η επίδειξη θεωρημένης πολυτεκνικής ταυτότητας.