Με στοχευμένες παρεμβάσεις σε όλα τα Αγροτικά Ιατρεία, ο Δήμος Ελασσόνας, μέσω της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πρόνοιας, δίνει έμφαση στη βελτίωση των συνθηκών υγείας για τους κατοίκους της περιοχής. Οι εργασίες συντήρησης, καθαριότητας και ανακαίνισης που πραγματοποιούνται, αναβαθμίζουν ουσιαστικά την εικόνα των ιατρείων και διευκολύνουν την καθημερινή λειτουργία τους.

Στόχος του Δήμου είναι να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες, ακόμη και στα πιο απομακρυσμένα χωριά, έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας, σε χώρους που πληρούν τις σύγχρονες ανάγκες. Η παρέμβαση αφορά τόσο την αισθητική αναβάθμιση, όσο και τη βελτίωση της λειτουργικότητας, με αποτέλεσμα οι γιατροί και οι εργαζόμενοι να εργάζονται πλέον σε πιο καθαρά, ασφαλή και λειτουργικά ιατρεία.

«Η φροντίδα για την υγεία και την καθημερινότητα των συνδημοτών μας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα», τονίζει η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πρόνοιας κ. Ευφροσύνη Καρκαβανίδου – Σκρέτα, προσθέτοντας: «Με τις παρεμβάσεις αυτές θέλουμε να δείξουμε ότι ο Δήμος Ελασσόνας στέκεται έμπρακτα δίπλα στους πολίτες του, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει στους γιατρούς και στους εργαζόμενους των αγροτικών ιατρείων ένα καλύτερο περιβάλλον εργασίας. Συνεχίζουμε με σταθερά βήματα να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας, με γνώμονα πάντα τον άνθρωπο».

Ο Δήμος Ελασσόνας αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι επενδύει σε δράσεις που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής. Από την πόλη της Ελασσόνας, μέχρι το πιο απομακρυσμένο χωριό, η φροντίδα για τον δημότη παραμένει στο επίκεντρο κάθε πρωτοβουλίας.