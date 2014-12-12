Ιδιαίτερα ζωηρό είναι το ενδιαφέρον για τον φετινό 11ο «Αχίλλειο Άθλο» στα Φάρσαλα, όπως καταγράφεται από τον μέχρι στιγμής υψηλό αριθμό εγγραφών στο σύνολο των αγώνων.

Τα Φάρσαλα γίνονται και φέτος το επίκεντρο του δρομικού κινήματος, φιλοξενώντας την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025 τον 11ο «Αχίλλειο Άθλο» Ημιμαραθώνιο Δρόμο, μια διοργάνωση που έχει καθιερωθεί ως θεσμός για αθλητές από όλη την Ελλάδα.

Ο αγώνας πραγματοποιείται με τη συνεργασία του Δήμου Φαρσάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Π.Ε. Λάρισας), της ΕΟΣΛΜΑ-Υ, του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Ν. Λάρισας και του Running Team Farsala.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα

· Ημιμαραθώνιος Δρόμος 21,1 χλμ. – εκκίνηση στις 09:00 π.μ.

· 8ος Αγώνας Δρόμου 5,2 χλμ. – εκκίνηση στις 09:10 π.μ.

· 10ος Παιδικός & Εφηβικός Αχίλλειος Άθλος 1.000 μ. – εκκίνηση στις 09:30 π.μ.

Η εκκίνηση θα δοθεί από την Πλατεία Απιδανού, ενώ ο τερματισμός θα γίνει στην Πλατεία Λαού, με τη διαδρομή να περνά από ιστορικά και φυσικά σημεία της περιοχής, προσφέροντας μοναδική εμπειρία στους δρομείς.

Συμμετοχές – Εγγραφές

Το αντίτιμο συμμετοχής στον 11ο Αχίλλειο Άθλο, ανέρχεται για τον αγώνα δρόμου 21.097,5 χλμ. στα 8 ευρώ, ενώ τόσο για τον αγώνα δρόμου 5,2 χλμ, όσο και για τον παιδικό αγώνα δρόμου είναι δωρεάν.

Οι εγγραφές των αθλητών θα πραγματοποιούνται έως την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με την κατάθεση του αντιτίμου.

Εγγραφή εδώ

Πληροφορίες: 2491350120 & 2491350115

www.dimosfarsalon.gr

Τι θα λάβουν οι συμμετέχοντες

Όλοι οι δρομείς θα παραλάβουν τεχνικό T-shirt, chip χρονομέτρησης, αριθμό συμμετοχής και στο τέλος της προσπάθειάς τους ένα πακέτο αποκατάστασης με τοπικά προϊόντα (χυμός, μπαγκέτα, χαλβάς Φαρσάλων, μπανάνα).

Σε όλους τους τερματίσαντες θα απονεμηθούν μετάλλια, ενώ οι νικητές των αγώνων θα βραβευθούν με κύπελλα και ειδικές διακρίσεις. Ο παιδικός αγώνας έχει συμμετοχικό χαρακτήρα και κάθε παιδί θα λάβει μετάλλιο και αναμνηστικό.

Οργάνωση και Ασφάλεια

Η διοργάνωση εξασφαλίζει πλήρη ιατρική κάλυψη, διασώστες, εθελοντές και σταθμούς υποστήριξης σε όλη τη διαδρομή. Οι αθλητές συμμετέχουν με προσωπική ευθύνη, ενώ για τους ανήλικους απαιτείται υπεύθυνη δήλωση γονέα / κηδεμόνα.

Ο Αχίλλειος Άθλος δεν είναι απλά ένας αγώνας δρόμου – είναι μια γιορτή αθλητισμού, πολιτισμού και τοπικής παράδοσης. Στις 28 Σεπτεμβρίου 2025, τα Φάρσαλα σας καλούν να τρέξετε, να συμμετάσχετε και να ζήσετε την εμπειρία! Μπορείτε να δείτε όλη την προκήρυξη του αγώνα πατώντας εδώ