Συνεχίζονται οι εγγραφές τόσο για τη Δημοτική Μουσική Σχολή αλλά και για τη Φιλαρμονική του Δήμου Φαρσάλων. Η δε φοίτηση στην Φιλαρμονική είναι δωρεάν!

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται καθημερινά από τις 9 το πρωί έως και τη 1.30 το μεσημέρι, στη Δημοτική Μουσική Σχολή Φαρσάλων, στον 1ο όροφο του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φαρσάλων.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2491305013 και 2491024813.