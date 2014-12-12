Συνεχίζονται οι εγγραφές στη Φιλαρμονική του Δήμου Φαρσάλων
Φάρσαλα | 09 Σεπ 2025, 11:19
Συνεχίζονται οι εγγραφές τόσο για τη Δημοτική Μουσική Σχολή αλλά και για τη Φιλαρμονική του Δήμου Φαρσάλων. Η δε φοίτηση στην Φιλαρμονική είναι δωρεάν!
Οι εγγραφές πραγματοποιούνται καθημερινά από τις 9 το πρωί έως και τη 1.30 το μεσημέρι, στη Δημοτική Μουσική Σχολή Φαρσάλων, στον 1ο όροφο του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φαρσάλων.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2491305013 και 2491024813.
