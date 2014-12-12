Με μαζική συμμετοχή λαού και νεολαίας πραγματοποιήθηκε η πρώτη μέρα του φεστιβάλ της ΚΝΕ στη Λάρισα.

Στη σημερινή δεύτερη μέρα ξεχωρίζει η πολιτική συγκέντρωση με τον Θέμη Γκιώνη μέλος του Π.Γ της Κ.Ε του ΚΚΕ και το αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη.

Όλο το πρόγραμμα

Κεντρική Σκηνή

Πολιτική Συγκέντρωση με ομιλητή τον Θέμη Γκιώνη, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κ.Ε. του ΚΚΕ

Αφιέρωμα - 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης

«Και κοκκινίζουν τα όνειρα» Αφιέρωμα - 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης Παίζουν οι μουσικοί: Γιάννης Κατσανούλης, Γιώργος Κατσάρας, Γιάννης Μακρυγιάννης, Ηλίας Νικολαϊδης, Βασίλης Μητσιάκης, Δημήτρης Πατούλιας, Στέλιος Τσόχατζης Ερμηνεύουν: Πάνος Κράιας, Λίνα Νούτσου. Πιάνο / Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Θέμης Σαμαντζής

Συναυλία με τον Δημήτρη Μυστακίδη

Party με τον Dj Tsavi

Νεανική Σκηνή

Συναυλία με τους «Γιώργος Βαλιάκας και Ιδανικοί»

Standup comedy με τον Χριστόφορο Ζαραλίκο

Συναυλία με τους «Aladala Band»