Με αμείωτο ενδιαφέρον μικροί και μεγάλοι κάτοικοι της Ραψάνης, αλλά και επισκέπτες, συμμετέχουν στις καλοκαιρινές δράσεις που πραγματοποιούνται από το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας – Ξενώνας Ραψάνης του Α.Π.Θ. σε συνεργασία με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ραψάνης για το 2025.

Οι δράσεις συνεχίζονται με δύο πολύ ξεχωριστές εκδηλώσεις στις 8 και 9 Αυγούστου αντίστοιχα.

Την Παρασκευή 8 Αυγούστου, στις 20.00, στο προαύλιο του Αγίου Αθανασίου, θα πραγματοποιηθεί παράσταση με μουσική και αφήγηση παραμυθιών με τίτλο: «‘Λάτε να πούμε ψέματα πέντε σακιά γιομάτα», με την Αγγελική Αγαλιανού.

«Παραμύθια με ήρωες που ‘χουν φτερά και ουρές μακριές και σκανταλιάρες και άλλους που ‘χουν μουστάκια και ουρές στρουφιχτές, παραμύθια με ήρωες που ζουζουνίζουν και κοάζουν, παραμύθια με ήρωες που προσκαλούν ο ένας τον άλλο στη σκηνή και προσκαλούν κι εμάς να γελάσουμε με την καρδιά μας και να ανακαλύψουμε την αλήθεια του κόσμου που κρύβεται - πού αλλού; - στα παραμύθια».

Παραμύθια από τη λαϊκή προφορική παράδοση της Ελλάδας και του υπόλοιπου κόσμου μπλέκονται με παραδοσιακά τραγούδια και μουσικοκινητικά παιχνίδια, σε μια παραμυθοβεγγέρα όπου ο καθένας μας θα γίνει… παραμυθάς για λίγο.Η αφήγηση απευθύνεται σε παιδιά 4 έως 104 ετών.

Την επόμενη μέρα, Σάββατο 9 Αυγούστου, στις 21.00, στο Μουσείο Οίνου και Αμπέλου, θα πραγματοποιηθεί συναυλία με το πολυφωνικό εργαστήρι της Ναταλίας Λαμπαδάκη«Lab ‘aTerre». Θα ακουστούν τραγούδια της φετινής σοδειάς του εργαστηρίουμε προέλευση το Βώλακα, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Βουλγαρία, την Κροατία και το Λίβανο.

Το φωνητικό σύνολο «Lab ‘aTerre» ξεκίνησε από τα ετήσια εργαστήρια πολυφωνικού τραγουδιού της Ναταλίας Λαμπαδάκη στην Αθήνα. Μετά από επτά χρόνια διεξαγωγής των εργαστηρίων, το εγχείρημα έχει εξελιχθεί σε μια ομάδα που κάθε χρόνο διανθίζεται, τόσο ως προς το ρεπερτόριο, όσο και ως προς τα μέλη της που όλο και πληθαίνουν.



