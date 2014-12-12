Συνεχίζονται οι προβολές στον χειμερινό κινηματογράφo
Σινεμά | 24 Οκτ 2025, 10:40
Την ταινία “Βερμίλιο: Η Νύφη του Βουνού”, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι σινεφίλ τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου και ώρες 19:00 & 21:30, στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Kέντρο Λάρισας.
Η προβολή πραγματοποιείται από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων και την Κινηματογραφική Λέσχη Λάρισας.
Λίγα λόγια για την ταινία
Βερμίλιο των ιταλικών Άλπεων, λίγο πριν από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Η άφιξη ενός λιποτάκτη θα αναστατώσει τη μικρή κοινωνία του χωριού, αλλά και την πολυμελή οικογένεια του ντόπιου δασκάλου.
Σκηνοθεσία: Μάουρα Ντελπέρο με τους: Τομάζο Ράνιο, Τζουζέπε Ντε Ντομένικο, Ρομπέρτα Ροβέλι, Μαρτίνα Σκριντζί
Τιμή εισιτηρίου: 4 ευρώ
