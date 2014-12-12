Με ιδιαίτερη επιτυχία συνεχίζονται οι εκδηλώσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας στον Δήμο Τεμπών. Σήμερα, στο γήπεδο 5×5 στα Αμπελάκια, πραγματοποιείται η δράση της παραδοσιακής τοξοβολίας, με τη συμμετοχή μαθητών και μαθητριών του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου Αμπελακίων.

Το φετινό σύνθημα «Κινητικότητα για όλους» βρήκε ουσιαστικό αντίκρισμα στις πολυάριθμες δράσεις που έλαβαν χώρα τις προηγούμενες ημέρες, με τη συμμετοχή μικρών και μεγάλων δημοτών σε διάφορα σημεία του Δήμου

Το απόγευμα της Τετάρτης, οι δρόμοι του Συκουρίου γέμισαν με παιδικά χαμόγελα κατά τη διάρκεια της ποδηλατοβόλτας με τη συμμετοχή μαθητών και μαθητριών του Δημοτικού Σχολείου. Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν από τη δράση και ζήτησαν τη συνέχιση παρόμοιων πρωτοβουλιών, που συνδυάζουν κίνηση και μάθηση.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, πραγματοποιήθηκε στάση στους Μύλους Συκουρίου, όπου μοιράστηκαν νερά. Η δράση έκλεισε με κλήρωση ενός ποδηλάτου και ενός κράνους, δώρα που προσέφερε η δημοτική Αρχή. Τυχερός αναδείχθηκε ο μικρός μαθητής Μάριος Δαρδιώτης.

Το πρωί της Τετάρτης ξεκίνησαν οι δράσεις για τα ΚΑΠΗ του Δήμου, με πρώτη στάση το ΚΑΠΗ Αιγάνης, όπου κυρίες της Τρίτης Ηλικίας – και όχι μόνο – συμμετείχαν σε ασκήσεις γυμναστικής, απολαμβάνοντας την εμπειρία με κέφι και χαμόγελο. Η Δημοτική Αρχή προσέφερε μπλουζάκια και χυμούς ως αναμνηστικά δώρα συμμετοχής.

Την επόμενη ημέρα, οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Πυργετού συμμετείχαν με ενθουσιασμό σε αγώνες μπάσκετ, ζωντανεύοντας το γήπεδο και δίνοντας δυναμικό ξεκίνημα στην αθλητική εβδομάδα

Ταυτόχρονα, πραγματοποιήθηκε η δράση «Γυμναστική στην Τρίτη ηλικία» με τη συμμετοχή του ΚΑΠΗ Πυργετού, όπου οι κυρίες συμμετείχαν στη γυμναστική και επέδειξαν εξαιρετικές δεξιότητες, καθώς και ενθουσιασμό και κέφι. Η δημοτική Αρχή προσέφερε μπλουζάκια και χυμούς, ως αναμνηστικά δώρα συμμετοχής.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός θεσμός, που ενισχύει την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και προάγει τη βιώσιμη μετακίνηση, όπως το περπάτημα, το ποδήλατο και τη χρήση πατινιών. Σκοπός της είναι η αλλαγή των καθημερινών μας συνηθειών, με λιγότερη χρήση του αυτοκινήτου και περισσότερη σωματική άσκηση, για έναν πιο υγιή και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο ζωής.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Τεμπών, κ. Μανώλης αναφέρει:

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ξεκινήσαμε τις δράσεις μας από τα σχολεία, εκεί όπου χτυπά η καρδιά του μέλλοντος του τόπου μας. Οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να αθληθούν, να διασκεδάσουν και να απομακρυνθούν από τις οθόνες.

Το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε είναι ότι η άσκηση, η κίνηση και η βιώσιμη μετακίνηση δεν είναι απλώς επιλογές υγείας, αλλά στάσεις ζωής. Ο Δήμος Τεμπών θα συνεχίσει να στηρίζει και να αναπτύσσει δράσεις που εμπνέουν τη νέα γενιά, ενισχύουν την αθλητική παιδεία και καλλιεργούν την οικολογική συνείδηση.»

Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, με τη δράση «Γυμναστική για την Τρίτη Ηλικία» από το ΚΑΠΗ Ραψάνης και παιδικές δραστηριότητες από το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο Αιγάνης.

Η συγκεκριμένη ημέρα έχει καθιερωθεί από τον Δήμο Τεμπών ως «Ημέρα χωρίς Αυτοκίνητο». Καλούνται όλοι οι πολίτες να συμμετάσχουν, αφήνοντας τα αυτοκίνητά τους στο σπίτι, ενισχύοντας το μήνυμα για έναν καθαρότερο και πιο βιώσιμο τρόπο ζωής.