Σε σύσκεψη καλεί τους συλλόγους Γονέων και όλους τους γονείς η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών του Δήμου Λαρισαίων στις 6 το απόγευμα του Σαββάτου στο 12ο Γυμνάσιο Λάρισας (οδός Ρόδου στους Αμπελοκήπους, πίσω από τα ΚΤΕΛ).

Στην ανακοίνωσή της αναφέρεται πως “λίγες μόνο μέρες από την έναρξη της σχολικής χρονιάς αλλά εμείς οι γονείς, μαζί με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς είμαστε στο ίδιο έργο θεατές… Ή μήπως το έργο γίνεται ολοένα και χειρότερο;

Στις υπόλοιπες δυσκολίες που αντιμετωπίζει η πλειοψηφία των οικογενειών σήμερα, λόγω της ακρίβειας, των άστατων ωραρίων στην εργασία, λόγω της υπερεργασίας, της έλλειψης ελεύθερου χρόνου, του υπέρογκου κόστους των φροντιστηρίων, των εξωσχολικών δραστηριοτήτων κλπ. έρχονται να προστεθούν επιπλέον άγχη σε σχέση με τη μόρφωση των παιδιών που προκύπτουν από τους «κόφτες» της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας”.

Απαιτούμε:

Να καλυφθούν όλα τα κενά με τη β φάση προσλήψεων των αναπληρωτών με κριτήριο την κάλυψη των παιδαγωγικών και λειτουργικών αναγκών κάθε σχολικής μονάδας.

Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών και σχολικών νοσηλευτών σε κάθε σχολική μονάδα. Να καταργηθεί ο περιορισμός που επιβάλει σε ένα γονέα να διαλέγει αν θα αιτηθεί για παράλληλη ή για σχολικό νοσηλευτή, βάζοντας σε κίνδυνο την υγεία των παιδιών.

Να γίνει ακόμη και τώρα σπάσιμο τμημάτων όπου απαιτείται. Δε δεχόμαστε υπεράριθμα τμήματα σε καμία σχολική μονάδα και σε κανένα μάθημα.

Να γίνουν όλοι οι σχολικοί καθαριστές και καθαρίστριες πλήρους ωραρίου – προσλήψεις που να αντιστοιχούν στις ανάγκες κάθε σχολικών μονάδας με βάση τα τετραγωνικά και τον αριθμό των μαθητών.

Να μην εφαρμοστεί η απαράδεκτη εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας που επιβάλει δύο σχολικούς τροχονόμους σε κάθε σχολείο ανεξάρτητα από τις ανάγκες κάθε σχολικής μονάδας.

Σύγχρονα και ασφαλή σχολικά κτήρια χρηματοδοτούμενα από τον κρατικό προϋπολογισμό και όχι μόνο αισθητικές παρεμβάσεις σε ελάχιστα σχολεία, όπως με το Πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» και μάλιστα χρηματοδοτούμενα από τραπεζίτες και μεγαλοεπιχειρηματίες χορηγούς.